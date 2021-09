L’album solo “Thorns” de l’ancien chanteur de Black Sabbath Tony Martin obtient une date de sortie officielle

Ancien SABBAT NOIR chanteur Tony Martin sortira son nouvel album solo tant attendu, “Les épines”, le 14 janvier 2022 via Productions Battlegod et Disques de l’étoile noire. dieu de la bataille gérera la distribution en Australie, en Asie, en Europe et au Japon, tandis que Étoile Noire gérera la distribution dans toute l’Amérique du Nord et du Sud, y compris à la fois physique et en streaming.

Parmi les musiciens invités qui apparaîtront sur le LP figurent Scott McClellan (qui a aidé à écrire l’album), Danny “Danté” Needham (VENIN), Magnus Rosén (CHUTE DE MARTEAU), Greg Smith (ALICE COOPER, ARC-EN-CIEL, BLEU YSTER CULTE) et Martinle plus jeune fils de Joe.

“Les épines” liste des pistes :

01. Alors que le monde brûle



02. Ange veuve noire



03. Livre des Ombres



04. Loup qui pleur



05. Damné par toi



06. Pas de honte du tout



07. Nulle part où voler



08. Tueur de passion



09. Courir comme le diable



dix. C’est ta damnation



11. Les épines

Tony a déclaré dans un communiqué: “Ce nouvel album est probablement le plus ‘Tony Martin‘ une Tony Martin l’album n’a jamais sonné !! Il y a plusieurs surprises qui feront sourciller les gens, j’en suis sûr. Largement mais pas entièrement basé sur les riffs de Scott McClellan, nouveau sur la scène mondiale, il s’est avéré être un digne partenaire dans le crime pour cette sortie… J’ai pu faire de superbes chansons à partir des riffs qu’il proposait, ce qui est très similaire dans le sens de l’écriture à ce que j’ai vécu avec Tony Iommi. Un son et un style différents, mais le talent de riff que quelqu’un aime Scott a est très cool. C’est diversifié, mélodique, puissant, stimulant et d’un niveau élevé comme jamais sur lequel j’ai travaillé. Je crois qu’il y a encore des histoires à raconter, des chansons encore à chanter, et avec cet album, je sens qu’il a réalisé tout ce que j’aurais pu souhaiter.

“Reconnaissant aux personnes qui ont donné leurs talents supplémentaires lors d’apparitions sur cet enregistrement. Cela a été un défi dans le verrouillage de COVID, obtenir les performances de tout le monde du monde entier, mais d’une autre manière, c’était une occasion parfaite de le faire. “

Martinle dernier album solo de , “Pousser un cri”, est sorti en novembre 2005 via Musique MTM.

SABBAT NOIR sorti six albums avec Martin au chant : “L’éternelle idole” (1987), “Croix sans tête” (1989), “Tyr” (1990), « Objectifs croisés » (1994), “Cross Purposes Live” (1995) et “Interdit” (1995). Finalement, Martin et son “Interdit”-les camarades de groupe ont été évincés lorsque le guitariste Tony Iommi réuni avec SABBATles autres membres originaux de.

Dans une interview de 2012 avec ber Röck, Martin a dit qu’il était « surpris » de voir Iommi le critiquer dans le guitariste “Iron Man : Mon voyage à travers le ciel et l’enfer avec Black Sabbath” livre (en référence au Martin période, en particulier la phase de tournée après la sortie de « Objectifs croisés » en 1994, Iommi a fustigé son ancien chanteur comme “non professionnel” et n’ayant “aucune présence sur scène”). Martin a dit: “Je veux dire, ils ne m’ont jamais rien dit. Sûrement, si vous avez un problème, la première personne à qui vous devriez dire quelque chose est la personne qui est dans le groupe avec vous… Cela ressemble à une chose vraiment stupide dire, comme ils ne m’ont rien dit en face — et, si c’est le cas, alors encore plus de les tromper pour ne rien dire, parce que, vous savez, on aurait pu arranger ça. Je leur ai dit, sans cesse, que si il y avait tout ce qu’ils voulaient changer, faire différemment, juste pour dire et nous pourrions le réparer, mais clairement, ils ne l’ont pas fait, ils n’avaient évidemment pas eu le courage de le faire, et écrire à ce sujet dans un livre par la suite semble un peu idiot pour moi. Je ne suis pas amer à ce sujet, mais c’est surprenant… Cela semble un peu stupide de dire ça après coup.

Il y a cinq ans, Iommi Raconté I coeur guitare que “c’est dommage” qu'”il en a fallu beaucoup pour que les gens acceptent” Martin comme SABBATle chanteur. “Il a fallu toutes ces années plus tard pour que les gens disent : ‘Oh putain, c’était un bon groupe avec un bon chant.’ Il a donc fallu beaucoup de temps pour que les gens réalisent vraiment à quel point c’était bon.”

En 2018, Iommi passé du temps en studio à remixer “Interdit” pour une future version. Le LP, qui présente Martin, le batteur Powell confortable et bassiste Neil Murray, est souvent considéré comme SABBATle pire enregistrement en studio.

Crédit photo: Rob Billingham