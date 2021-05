L’album Splid de Kvelertak a inspiré le jeu vidéo et un nouvel EP

Métalliers norvégiens KVELERTAK ont immortalisé leur dernier album, “Splid”, sous forme de jeu vidéo et au-delà.

“Game Of Doom” arrive le 13 mai. Il faut des fans et un chanteur Ivar Nikolaisen dans une quête épique à travers un labyrinthe de style rétro où ils sont chargés de trouver les autres membres du groupe, ainsi que de vaincre le fantôme de Tagholdt, qui hante un musée local et est un personnage de la chanson «Fanden Ta Dette Hull!

Le groupe dit: “Vos super-héros préférés sont enfin de retour – dans un jeu où vous pouvez balancer une VRAIE hache!”

Regardez la bande-annonce du jeu ci-dessous.

En plus de “Game Of Doom”, le groupe abandonne également le “Splid: Game Of Doom” EP, qui comprend quatre versions 8 bits de chansons de “Splid” que vous pouvez entendre tout au long du jeu.

Le jeu est disponible pour Pomme utilisateurs et pour Android utilisateurs.

“Splid: Game Of Doom” Liste des titres EP:

01. Bråtebran (Version “Game Of Doom”)



02. Crack of Doom (Version “Game Of Doom”)



03. Discorde (Version “Game Of Doom”)



04. Fanden Ta Dette Hull! (Version “Game Of Doom”)

Lors de sa sortie début 2020, “Splid” a fait ses débuts au n ° 1 dans la Norvège natale du groupe. Stéréogum a salué le disque comme “une musique extrêmement amusante et amicale, une musique aussi étourdissante que féroce. Ce son doit être difficile à comprendre, car personne d’autre ne l’a réussi”, tandis que Club AV dit: “C’est tout le plaisir tout le temps, juste avec des riffs encore plus gros.” Conséquence enthousiasmé par le fait qu’il “produisait des bangers furieux après banger, permettant au disque de rugir avec le bonheur du métal. La créativité exprimée dans «Splid» correspond à son intensité, comme KVELERTAK embrassez l’esprit métal tout au long de l’album. ”



