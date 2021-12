L’album Stax très fougueux et émouvant de Kim Weston

Bien que Kim Weston soit principalement considérée comme une Motown artiste, le fait qu’elle n’ait jamais sorti d’album solo pendant près de quatre ans à Hitsville USA suggère que la société ne l’a pas vraiment vue de cette façon – et elle non plus, peut-être. À son apogée, Kim ne s’est jamais arrêtée longtemps : deux albums chez MGM, un chez People et un album en duo chacun chez Motown et Banyan Tree représentaient sa longue production dans les années 60 et 70. Oh, et il y a cet album de 1970 enregistré pour Stax, Kim Kim Kim – fascinant et émouvant, mais négligé.

Écoutez Kim Kim Kim en ce moment.

Elle savait sa valeur

Au moment où elle est arrivée à Stax, la renommée de Weston avait dépassé son apogée. L’une des plus grandes voix de Motown, son talent n’a pas été égalé par son succès. Elle a frappé avec l’exaltant « It Takes Two » aux côtés Marvin Gaye fin 1966/début 1967, et deux de ses singles solo, « Helpless » et « Take Me In Your Arms (Rock Me A Little While) », figuraient parmi les meilleurs disques Motown du milieu des années 60, mais n’ont toujours pas réussi à endommager le Top 50 américain. Elle avait du talent, mais Motown n’en a pas tiré le meilleur parti – ou, du moins, n’en a pas fait la promotion correctement. Weston connaissait sa valeur, cependant, se brouillant avec le label sur les redevances et se dirigeant vers MGM avec son mari, l’écrivain, producteur et homme A&R de Motown Mickey Stevenson. Deux albums plus tard, y compris la curieuse excursion MOR en partie avec des drapeaux, This Is America, elle était à nouveau en rupture de contrat.

L’arrivée éventuelle de Weston à Stax après l’enregistrement pour Motown était inhabituelle, mais pas unique : Mable John l’avait précédée et avait fait une percée très attendue dans les charts avec « Your Good Thing Is About To End », sa première sortie pour le label Memphis. Le balladeer swing Billy Eckstine a fait le même voyage, mais dans une carrière d’enregistrement de près de 40 ans, il aurait été surprenant qu’il ne l’ait pas fait parce qu’il avait travaillé partout ailleurs. La question était de savoir si Kim Weston pouvait enfin se débarrasser de son manque de succès en se dirigeant vers le sud jusqu’à Memphis ?

Musique soul pure : chaleureuse et éclatante

Travaillant avec les producteurs Al Bell (patron de Stax et surveillant terrestre de The Staple Singers), Clarence Paul (clé de Stevie Wonderla renaissance de la fin des années 60) et Isaac Hayes (L’Homme) aurait dû aider à briser la malédiction de Kim. Kim Kim Kim est une pure musique soul : chaleureuse, sincère et rayonnante. Mais ce n’était pas très commercial. Il est à noter que Hayes n’a composé aucune chanson pour l’album, ce qui revient à demander à Charles Dickens de concevoir une jaquette de livre sans écrire un mot. Le seul morceau avec son crédit d’écriture est l’ancien tube de Sam & Dave « Quand quelque chose ne va pas avec mon bébé », l’un des meilleurs morceaux sur Kim Kim Kim et sûrement un indice pour l’artiste, producteur et producteur exécutif, Mickey Stevenson. Mais toutes les personnes concernées étaient évidemment sérieuses à propos de l’arrivée de Weston sur l’empreinte Volt de Stax, attribuant même un logo à l’album qui le déclarait fièrement comme faisant partie de la « Série Mikim » – c’est-à-dire Mickey et Kim. Il est tristement révélateur que ce fut le seul album à sortir sous cette bannière.

Le morceau d’ouverture de Kim Kim Kim, « You Just Don’t Know », a une intro orchestrée qui vous informe immédiatement à quel point cela va sonner énorme. Le chant est incroyable; il y a une vague ressemblance avec « Stay With Me Baby » d’Yvonne Elliman, mais aucun sens que Kim s’efforce. L’évier de la cuisine est jeté sur l’arrangement et vous ne le confondriez jamais avec une musique de fond. « The Love I’ve Been Looking For » effectue le même tour tout en rappelant un peu les choses, bien que Kim soit toujours étonnamment puissante.

Le conte de Leon Ware et Vicki Basemore d’une vie qui mûrit, « What could be better », est plus calme, bien que les orchestres et le chœur vocal des morceaux précédents soient toujours là. « When Something Is Wrong With My Baby » démarre avec une sensation de blues de big band, se déshabille pour les couplets et s’habille à nouveau pour le refrain. C’est plus complet que la version de Sam & Dave, mais plus petit que ses prédécesseurs sur l’album. Weston, bien sûr, le chante impeccablement.

Superbe musique soul du début des années 70

À présent, un changement de ton plus spectaculaire s’impose, et il arrive avec le tempo « Love Vibrations », un danseur roulant, axé sur la basse, de style années 60 avec une guitare psychédélique de style soul. D’autres grooves se déclenchent sur « Soul On Fire », un blues phonky plus adapté à Betty Harris ou Ann Sexton, disons, que la voix plus chic de Kim, et la chanson à message « Brothers And Sisters (Get Together) », qui présente des cuivres comme des éléphants trompette et un groove profond et bas – l’influence de Norman Whitfield pèse lourd sur cette coupe.

À l’opposé, « Buy Myself A Man » est subtil, émouvant et étonnamment touchant, alors que Kim avoue que son amant vivant dort par terre plutôt que de partager son lit, et rêve d’une thérapie de détail comme source d’amour. gars. La piste a une sensation distincte de Chicago, comme quelque chose que Barbara Acklin aurait pu livrer, et il en va de même pour la version tendre de « Got To Get You Off My Mind » de Solomon Burke. C’est une superbe musique soul du début des années 70.

Un lien avec le passé récent de Weston a donné naissance à l’un des meilleurs morceaux ici, écrit par l’auteur-compositeur psych-pop Toby Ben, que Mickey Stevenson avait signé chez MGM et que Clarence Paul avait produit. Kim chante de tout son cœur sur sa coupe supérieure de son « Penny Blues », une ballade de valse flamboyante des temps difficiles, accompagnée d’un harmonica blessé et de cordes frappantes. L’album se termine par une tranche luxuriante de gospel, « The Choice Is Up To You (Walk With Me Jesus) », qui a un léger air de l’époque Diana Ross, avec, encore une fois, des choeurs qui s’envolent comme The Andantes.

Très fougueux et émouvant

Kim Kim Kim s’est avéré une bénédiction mitigée. C’est un disque à part entière, mais qui mélange quelque peu ses styles, plutôt que de viser un seul marché. Kim Weston était peut-être au bon endroit au mauvais moment : si Isaac Hayes ne s’était pas concentré sur sa propre carrière en plein essor, si les Staple Singers n’étaient pas sur le point de faire leur grande percée commerciale, absorbant une grande partie de l’attention d’Al Bell, qui sait ce qui a pu arriver ?

Ce qui s’est passé, c’est une dispersion de singles pour Stax, des sorties ralentissant jusqu’à l’arrêt dans les années 70, et aucune autre sortie de Kim Weston jusqu’à ce que Ian Levine la produise sur le classique hi-NRG de 1987 « Signal Your Intention », qui montrait que son âme se déchirait étaient parfaitement intacts.

Kim aurait dû être tellement plus grande. Kim Kim Kim aurait pu faire tellement mieux, faute d’une direction plus précise. Couvrant peut-être trop de bases et s’appuyant trop sur sa voix incroyable pour les rassembler, c’est néanmoins très fougueux et émouvant. Et c’est l’âme.

I’ve Been Lonely For So Long peut être acheté ici.