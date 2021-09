L’album symphonique du 30e anniversaire de Sonic est maintenant disponible sur les principaux services numériques

Image : @sonic_hedgehog

Il y a eu toutes sortes de célébrations d’anniversaire de jeux vidéo cette année, mais l’un des points forts du lot devrait être le 30e anniversaire de Sonic the Hedgehog.

Plus tôt cette année, Sega a organisé un livestream spécial annonçant de nouveaux jeux et le retour de certains anciens, et à la suite de cela était une symphonie très spéciale du 30e anniversaire – avec des chansons emblématiques de Sonic des trois dernières décennies et même une performance de Crush 40.

Si vous souhaitez revivre tous ces moments spéciaux, l’album symphonique du 30e anniversaire de Sonic est désormais disponible sur tous les principaux services de musique numérique. Cela inclut Spotify, Apple Music, Amazon Music, Line Music, AWA, YouTube Music, KKBOX, RecoChoku et Mora.

L’album Sonic 30th Anniversary Symphony est désormais disponible sur les principaux services numériques ! ▶️ https://t.co/Yr6NQJC6sY pic.twitter.com/MTaGk3Py8o – Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 22 septembre 2021

Bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également revoir la performance de 2 heures sur la chaîne YouTube officielle de Sonic :

Couleurs soniques ultimes a également obtenu une nouvelle bande-son en vinyle plus tôt ce mois-ci, grâce à un partenariat entre Sega et iam8bit. Il comprend 21 pistes au total, dont la chanson thème du jeu « Reach for the Stars », et est disponible en deux versions. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet dans notre article précédent.

Avez-vous écouté la symphonie anniversaire diffusée en juin ? Écouterez-vous cet album sur l’une des plateformes ci-dessus ? Dites-nous ci-dessous.