L’album Teena Marie qui a provoqué une tempête

Teena Marie n’était pas la première femme blanche à signer à Motown, ayant été précédée par Chris Clark et Kiki Dee dans les années 60. Mais elle a été la première à être une artiste affirmée et autodéterminée avec une gamme impressionnante de compétences instrumentales. Cette fille, une ancienne actrice qui avait été une enfant star dans une émission de comédie américaine souscrite, pourrait-elle la couper en chanteuse de soul funky sur le label chargé de puissants talents noirs depuis deux décennies?

Écoutez Wild And Peaceful sur Apple Music et Spotify.

Une icône de Motown qui pensait pouvoir être Rick James, qui avait lui-même cassé le moule à Motown dans les années 70 en apportant une attitude rock badass à son funk. En fait, il était tellement convaincu de Teena qu’il a décidé de se concentrer sur elle – et a refusé de produire Diana Ross, la plus grande star féminine du label. James, son co-producteur / ingénieur Art Stewart et Teena ont créé six chansons avec une sensation volontairement moderne, une description qui tient toujours même quand ils ont reconnu le passé de succès de Motown à travers des reprises de Les tentations/Smokey Robinson« Don’t Look Back » et (inédit à l’époque) Brenda Holloway« Chaque petit geste fait mal. » Le résultat a été le superbe Wild And Peaceful, un premier album qui a mis Teena Marie sur la carte lors de sa sortie le 31 mars 1979.

Il s’agissait de la faire entrer dans un marché qui s’inquiétait encore de l’héritage racial des artistes. Le titre, Wild And Peaceful, aurait été connu des funkateers de longue date: en 1973 Kool et le gang, à l’apogée de leur période de groove hardcore, avait sorti un superbe LP du même nom. Appeler l’album de Teena, c’était comme dire aux connaisseurs: « Cette femme est géniale. »

Le premier morceau mettait en vedette Rick James, agissant à la fois en tant que duettiste de Teena et maître de cérémonie, présentant cette nouvelle starlette émouvante sous le nom de «Lady T.» Hé, si elle était avec Rick, le roi du punk-funk, elle devait être d’accord. Dans un revirement astucieux des jours sombres des années 50 lorsque certaines maisons de disques ont refusé de mettre des photos d’artistes afro-américains sur leurs propres pochettes d’album de peur d’effrayer les acheteurs blanc cassé, Motown n’a pas imprimé la photo de Teena sur la couverture, laissant les parieurs. et les DJ pour supposer qu’elle était noire. Au moment où le chat était sorti du sac, Teena était une star.

La raison en est claire: elle a accouché. Ce joyau d’ouverture, «I’m A Sucker For Your Love», a beaucoup contribué à jeter les bases du premier son principal de Teena: funk hérissé, basse bouillonnante, un milieu aussi animé qu’un trottoir de ville aux heures de pointe, et Teena lui donnant le gémissement impertinent et émouvant. Propre et net, il est très tôt des années 80, ce qui est doublement intelligent car la décennie n’était même pas encore arrivée. Pressé comme un single, la chanson a fait n ° 8 dans le classement R&B.

C’est un obstacle franchi. Tout de suite, Lady T sauta sur la suivante: oui, elle pouvait gérer une chanson de séduction dans la chambre grâce à «Turnin ‘Me On», qui ne se pressait pas, comme un après-midi réservé à l’amour. Le morceau suivant retravaillait «Don’t Look Back» d’une manière qui suggérait que cette femme n’avait pas peur: elle a complètement transformé la mélodie. Les fans qui n’ont pas lu le générique de l’album auraient mis un certain temps à se rendre compte qu’ils connaissaient déjà la chanson. Avec un solo de saxo soyeux et un chant de monstre mémorable sur une panne de style latin, la version de Teena était une discothèque très aboutie. Sur la presse vinyle originale, c’est Side One terminé: on se sent déjà comme la valeur d’un album entier de la meilleure soul funky contemporaine. Mais ce n’est pas encore fait.

«Deja Vu (I’ve Been Here Before)», la ballade fantastique de Rick James, fait allusion aux origines de Tina et lui donne la chance d’afficher ses côtelettes vocales. Toutes mes excuses: «côtelettes» n’est pas le bon mot. Elle chante vraiment, pas seulement pour montrer ses coups de langue. Son registre aigu stratosphérique ressemble à celui de la regrettée Minnie Riperton, décédée quatre mois après la sortie de l’album de Teena (la flûte fait également écho au travail de la magique Minnie). Teena réussit parfaitement. Comme si cela ne suffisait pas, le jazzy «I’m Gonna Have My Cake (And Eat It Too)», un air que Teena a écrit avec Michelle Holland, révèle son excellent jeu de piano. Ce qui laisse juste « I Can’t Love Anymore », une ballade de construction pour clôturer le spectacle.

Eh bien, pas tout à fait: une édition élargie de l’album a également produit « You Got The Love », un air de danse confiant et cuivré, et le « Every Little Bit Hurts » susmentionné, une autre cure de jouvence totale qui comprend une partie de mots parlés légèrement créative de Rick James – heureusement pas avant que la meilleure partie de cinq minutes de plaisir ne se soit écoulée.

Wild And Peaceful a fait le Top 100 des États-Unis et n ° 18 sur le tableau des âmes. Le deuxième album de Marie a présenté son visage sur le devant et a été produit par le grand Richard Rudolph, producteur-mari de Minnie Riperton, une reconnaissance que Teena appartenait à une compagnie stellaire. Non pas que Rick James ou quiconque ayant entendu Wild And Peaceful aurait été dans le moindre doute.

Wild And Peaceful peut être acheté ici.