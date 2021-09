L’album “Tout le monde parle de Jamie” arrive avec Chaka Khan

La bande originale du prochain film Amazon Prime Tout le monde parle de Jamie a été publié avec un enregistrement de “When The Time Comes” par Chaka Khan. La chanson termine le film avec une aura édifiante de positivité.

“Nous avons décidé que pour compléter la bande originale du film, nous avions besoin d’une icône”, a déclaré le scénariste de la bande originale Dan Gillespie Sells. « Nous étions déjà ravis de la multigénération et de la diversité de la bande-son, y compris des artistes qui ont sonné avec la communauté LGBTQ + et avec l’histoire de Jamie. »

“Mais la seule chose qui manquait était une véritable légende qui unit tout le monde dans la joie”, a-t-il poursuivi. « Quand Chaka a accepté d’enregistrer cette chanson pour nous, nous étions aux anges et cela termine notre film avec une vraie classe ! »

La bande originale de Everybody’s Talking About Jamie a été créée par Sells avec des paroles de Tom MacRae, une musique d’Anne Dudley et Sells, et des arrangements de cordes d’Anne Dudley. Le projet présente la collaboration avec Khan ainsi que les contributions de Richard E. Grant, The Feeling, Sophie Ellis-Bextor, Becky Hill, Holly Johnson, et plus encore.

“C’est miraculeux que ce film soit arrivé”, a déclaré Sells à propos du film, qui arrive sur Amazon Prime Video le 17 septembre. “Mais je suis tellement content que ce soit le cas. Nous en parlons depuis la première série de spectacles à Sheffield. L’histoire a vraiment un effet sur les gens.

Everybody’s Talking About Jamie est l’adaptation cinématographique de la comédie musicale à succès primée du West End du même nom. Le film suit l’histoire d’un garçon de 16 ans nommé Jamie qui se retrouve à rêver plus loin que les limites de son environnement. Aspirant à devenir une drag queen professionnelle, Jamie doit faire face à la discrimination et à l’intimidation dans son cheminement vers la grandeur.

“Je suis vraiment ravi de faire partie d’un film aussi brillant et d’une bande originale aussi merveilleuse”, a déclaré Ellis-Bextor. « J’adore ‘Everybody’s Talking About Jamie’ et ça me touche toujours à chaque fois que je le regarde. C’est glorieux.

Écoutez la bande originale de Tout le monde parle de Jamie.