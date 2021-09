L’album “When Legends Rise” de Godsmack certifié disque d’or aux États-Unis

GODSMACKle dernier album de, “Quand les légendes se lèvent”, a été certifié or par le RIAA (Association de l’industrie de l’enregistrement d’Amérique) pour des ventes supérieures à un demi-million d’exemplaires. De plus, deux autres singles du LP (la chanson titre et “Sous vos cicatrices”) ont également été officiellement certifiés or par le RIAA. Le premier single de l’album “Blindé” a remporté un prix unique numérique de platine en septembre 2020 et était auparavant certifié or aux États-Unis

Les RIAA a développé son programme de prix d’or et de platine en 1958 pour honorer les artistes et créer une norme permettant de mesurer le succès commercial d’un enregistrement sonore. Le programme a déposé le disque d’or et officialisé la pratique de l’industrie consistant à remettre des prix aux artistes pour leurs réalisations en matière de vente de musique.

Actuellement, le RIAA décerne un prix d’or pour 500 000 unités vendues, un prix de platine pour 1 million d’unités vendues et un prix de diamant pour plus de 10 millions d’unités vendues.

À l’ère du streaming, chaque vente d’album numérique permanent ou d’album physique compte pour 1 unité à des fins de certification, 10 téléchargements de pistes permanentes de l’album comptent pour 1 unité à des fins de certification et 1 500 flux audio et/ou vidéo à la demande de l’album compte pour 1 unité. Pour les chansons, 150 flux audio et/ou vidéo à la demande comptent pour 1 unité à des fins de certification.

“Quand les légendes se lèvent” est le septième album studio de GODSMACK, Ce qui consiste en Sully Erna (voix, guitare), Tony Rombola (guitare), Robbie Merrill (basse) et Shannon Larkin (tambours). Produit par Erik Ron et Erna, c’était la première sortie du groupe en quatre ans et elle a été enregistrée dans leur ancien siège social (GSHQ) à Derry, New Hampshire. L’album a continué à recueillir une multitude d’étapes de carrière pour le groupe : quatre morceaux de rock n°1 (un accomplissement qui fait GODSMACK l’un des quatre seuls groupes rock à y parvenir), et un record de 11 singles n ° 1 dans la carrière du groupe avec le quatrième single de l’album, “Inoubliable”. “Quand les légendes se lèvent” est entré dans le palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard dans le top dix (n°8), avec quatre classements n°1 sur d’autres palmarès : meilleurs albums rock, meilleurs albums de musique hard, meilleurs albums indépendants et meilleurs albums alternatifs.

“Après plus de 20 ans de succès record, GODSMACK rester « à l’épreuve des balles », dit Thomas Scherer, BMG président, répertoire et marketing New York et Los Angeles. “Des hits indéniables couplés à des vidéos innovantes et un accès direct sans précédent entre le groupe et leurs fans, GODSMACK offrir une expérience musicale « inoubliable ». Le groupe continue de développer sa présence mondiale et de travailler dur et créatif qui est la recette du succès. Nous avons tous hâte de les revoir bientôt sur la route, faisant le tour du monde derrière leur nouvel album tant attendu sur BMG.”

Dan Gill, BMG EVP, musique enregistrée, Los Angeles, ajoute: “Un voyage de trois ans en préparation, notre premier album d’or ensemble et l’un des nombreux que nous cherchons à réaliser. « Quand les légendes se lèvent » n’était que le début de ce que nous pouvons accomplir : leur septième album dans le Top 10, quatre singles rock numéro un consécutifs (‘Blindé’, « Quand les légendes se lèvent », “Sous vos cicatrices”, ‘Inoubliable’), et plus d’un milliard de streams devraient être atteints d’ici fin 2021. GODSMACK se présente pour leurs fans et les fans pour eux. C’est un honneur de travailler avec un groupe aussi dévoué et travailleur qui continue d’être au sommet de son art après 20 ans ! Tout le monde à BMG leur souhaite le meilleur dans leur succès continu et les félicite d’avoir franchi une nouvelle étape dans leur carrière.”

Depuis la sortie de l’album, GODSMACKla portée mondiale de continue de s’étendre. Côté live, le groupe a joué plus de 150 concerts dans le monde autour de la sortie de “Quand les légendes se lèvent”. De plus, au 1er septembre 2021, “Quand les légendes se lèvent” a généré plus de 753 millions de streams.

“Quand nous enregistrions « Quand les légendes se lèvent », j’ai entendu un nouveau son”, Rombola dit. “Souiller travaillé avec d’autres écrivains et cela a apporté des idées différentes.

“Oui, c’est génial de continuer à avoir du succès dans les charts, mais nous nous efforçons toujours d’écrire la meilleure musique possible pour nous-mêmes et nos fans.”

Crédit photo: Paris Vison