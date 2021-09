L’ALCE et l’ISRO peuvent travailler en tant que partenaires pour accéder à l’orbite, aux communications et plus encore, selon un expert

L’ISRO, du point de vue des questions socio-économiques, travaille dans un environnement plus étroitement lié aux conditions des pays d’Amérique latine, et très différent d’autres organisations comme la NASA ou l’ESA.

Au cours du week-end, des dirigeants d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) s’étaient réunis à Mexico et l’accent était mis sur COVID-19, la création d’une Agence spatiale latino-américaine et caribéenne (ALCE) et la création d’un fonds pour les catastrophes pour la région.

Avec une nouvelle agence spatiale dans la région, l’Amérique latine est le petit nouveau du quartier, tentant de rassembler 12 agences sur un continent au 21e siècle. La création de l’ALCE a été annoncée en octobre 2020 par les gouvernements argentin et mexicain.

Selon le rapport de l’Initiative spatiale de l’Université de Georgetown, basée aux États-Unis, une plate-forme d’observation pour remapper la surface de la Terre avec des détails approfondis est réalisée par Satellogic, basée en Uruguay et en Argentine. En outre, une autre entreprise latino-américaine basée à Porto Rico travaille à la création d’habitats spatiaux pouvant être utilisés pour les colonies humaines dans le système solaire, indique le rapport de Georgetown University Space Initiative, fondée en 2019.

« L’Agence spatiale d’Amérique latine et des Caraïbes « ALCE » et l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pourraient agir en tant que partenaires et organisations complémentaires en s’aidant mutuellement pour l’accès à l’orbite, les télécommunications spatiales, les expériences, la formation et plus encore », a déclaré le Dr Adolfo Chaves Jiménez, chercheur. Coordinateur, Laboratoire d’ingénierie des systèmes spatiaux (Laboratoire SETEC) École d’électronique Institut de technologie du Costa Rica.

Le Dr Adolfo Chaves Jiménez, du Costa Rica, partage son point de vue sur l’ALCE et l’ISRO avec Huma Siddiqui.

Voici des extraits :

Comment l’ALCE et l’ISRO peuvent-ils travailler ensemble ?

Une agence spatiale latino-américaine est un sujet de discussion depuis des décennies, même officiellement dans des forums comme la Conférence spatiale des Amériques. Néanmoins, il a toujours été axé sur la formation politique et de haut niveau d’une entité. Je crois que la raison pour laquelle cette agence doit être formée devrait être la première, que sa constitution, sous quelque forme que ce soit, devrait être soutenue par quelques projets bien définis.

Par exemple, la proposition de créer une constellation de satellites pour l’observation de la Terre proposée par le Mexique à la CELAC me semble la voie à suivre. Mais cette organisation devrait s’appuyer davantage sur l’expertise technique.

Il me semble que les personnes proposant l’ALCE pourraient commettre les mêmes erreurs que par le passé, laissant la proposition sur un scénario politique de haut niveau et n’utilisant pas le soutien des organisations techniques déjà existantes.

Tout avancement sera grand pour la région, s’ils ne deviennent pas juste une autre organisation de discussion politique, mais avec un accent sur les projets. J’espère toujours que l’agence existera et sera positive pour la région.

En ce qui concerne la coopération avec l’Inde, ALCE apprendra beaucoup en regardant l’ISRO et ses réalisations impressionnantes. L’ISRO, du point de vue des questions socio-économiques, travaille dans un environnement plus étroitement lié aux conditions des pays d’Amérique latine, et très différent d’autres organisations comme la NASA ou l’ESA.

Quel rôle le Costa Rica peut-il ou doit-il jouer à cet égard ?

Le Costa Rica est un petit pays, mais du point de vue des relations internationales, il a une autorité morale qui vient du manque de forces armées, de ses efforts liés à la conservation de la nature et à la stabilité. N’étant pas l’un des grands pays constituant l’ALCE (comme l’Argentine ou le Mexique), et en raison de sa stabilité, des progrès de la technologie spatiale et de la constitution d’une agence spatiale en 2021, je pense que le Costa Rica pourrait être un candidat de choix pour la mise en place de l’un des les grands sites d’ALCE, similaires à ESTEC aux Pays-Bas, la plus grande installation de l’ESA, qui n’est située dans aucun des plus grands contributeurs à l’ESA, comme l’Allemagne, la France, l’Italie ou le Royaume-Uni.

Indépendamment de cela, le Costa Rica, et plus particulièrement la région de Guanacaste, est un emplacement de choix pour les opérations au sol, comme le montre la construction de radars par LeoLabs pour surveiller les débris spatiaux.

Le Costa Rica est également l’un des pays les plus riches en biodiversité au monde. Bien sûr, de nombreux pays d’Amérique latine partagent cette condition, mais en même temps, le Costa Rica dispose déjà d’un ensemble de spécialistes et de laboratoires de classe mondiale consacrés aux études sur la biodiversité. Je pense que notre pays pourrait devenir un centre mondial de recherche sur l’utilisation de la biodiversité pour la survie de l’humanité dans l’espace, et l’ALCE, conjointement avec l’Agence spatiale du Costa Rica, pourrait en être le principal promoteur.

Quelles sont les opportunités pour les entreprises du secteur privé dans le secteur spatial non seulement dans la région mais aussi dans le monde ?

Nous sommes à l’ère de l’espace 2.0, où les entreprises privées profitent de l’espace pour des raisons de profit. Je crois que les plus grands projets liés aux avancées techniques dans l’espace seront réalisés principalement par des entreprises privées. Les agences spatiales publiques devraient devenir un outil permettant aux gouvernements de garantir que les progrès de la technologie spatiale profitent aux habitants de leur pays et au monde.

De nouveaux mécanismes devront devenir réalité pour que la relation entre les institutions publiques et privées devienne une situation gagnant-gagnant. Je crois que le rôle d’organisations comme UNCOPOUS deviendra plus important que jamais.

Je suis très positif. Je crois que l’inventivité humaine nous fera avancer, et la façon dont nous nous voyons en tant qu’espèce changera avec cette conquête de l’espace.

