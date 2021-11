L’alcool fait-il vraiment grossir ? La nutritionniste remet les pendules à l’heure

Il est également important d’être prudent lorsque vous prenez un verre ou deux de temps en temps. (.)

L’alcool et la consommation d’alcool ont longtemps été associés à plusieurs mythes, certains logiques et d’autres sans crédibilité. Un mythe populaire veut que l’alcool entraîne une prise de poids considérable. Le nutritionniste Bhuvan Rastogi a récemment répondu à la question du « poids de l’alcool » sur Instagram et a remis les pendules à l’heure.

Pris avec modération, l’alcool ne provoque pas de prise de poids, n’augmente pas l’appétit et n’entrave pas la perte de poids, a déclaré Rastogi. Cependant, une surconsommation peut entraîner une augmentation de l’appétit et une diminution de l’accumulation musculaire.

Pour clarifier, Rastogi a déclaré que l’alcool provoquait des ballonnements – des gaz et des poches. De grandes quantités d’alcool sont inflammatoires, et cela est encore aggravé car il est généralement associé à une augmentation des aliments tels que les boissons gazeuses et le sucre qui en sont la cause.

Le gonflement du visage, caractéristique de la consommation d’alcool, est ainsi causé par la qualité diurétique de l’alcool qui déshydrate l’organisme. Rastogi a déclaré que la peau et les organes humains ont tendance à retenir l’eau, provoquant des poches lorsqu’ils sont déshydratés.

Rastogi a également cité une étude qui montrait qu’une consommation modérée d’alcool entraînait la même perte de poids qu’un autre groupe avec la même quantité de calories. Le nutritionniste a convenu, cependant, qu’une surconsommation, surtout régulièrement, provoque un appétit plus élevé et moins d’accumulation musculaire.

Le nutritionniste a également partagé les chiffres généraux de la consommation d’alcool. Il a suggéré quelques ajustements sur les chiffres, en fonction de la taille et des paramètres :

1 unité d’alcool par jour pendant cinq jours par semaine avec les calories comptabilisées et un apport d’eau suffisant

— Demi-pinte de bière 4% (250 ml)

— 100 ml de vin 12%

— 25 ml de whisky à 40%

Il est également important d’être prudent lorsque vous prenez un verre ou deux de temps en temps. Selon une étude de Alcohol Research: Current Reviews, trop d’alcool risque de perturber les voies immunitaires du corps, ce qui peut alors affaiblir la capacité du corps à combattre les infections ou à se remettre de lésions tissulaires.

Rastogi a également répondu comment lutter contre les effets de la consommation d’alcool :

— Consommation d’eau plus élevée pendant et autour de la consommation d’alcool

— moins de sucre et d’ajouts gazeux dans les cas où les problèmes gastriques sont fréquents

— Durée de consommation plus longue car le corps peut digérer une capacité limitée d’alcool par unité de temps

— S’en tenir à 1-2 unités par jour pour une meilleure santé à long terme pour les buveurs réguliers

Selon Rastogi, une consommation d’eau adéquate peut prévenir les poches et la déshydratation. Le nutritionniste a également recommandé une alimentation équilibrée le lendemain et a déclaré que les repas de la journée importaient plus qu’un seul repas. Il est important d’avoir un plan de repas équilibré pour la journée, a-t-il ajouté.

Pour les personnes ayant des problèmes gastriques, une bonne quantité d’eau, éviter les aliments qui aggravent les problèmes sont quelques-unes de ses solutions.

