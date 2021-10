L’alcool, le refuge de Luis Miguel contre ses problèmes

A cette époque, ses biographes Javier Léon HerrerOh Juan Manuel Navarro, à Oro de rey, ils décrivent comme le « trienio horribilis », Luis Miguel Il faisait face à l’éloignement de sa fille, à des dettes, à des poursuites, à des concerts annulés et même à une citation à comparaître devant un juge de Los Angeles.

Luis Miguel avait toujours un verre à la main. (Spécial)

« La troisième année de cette période noire de trois ans a été la plus critique et la plus chaotique. Bien que depuis la fin de l’année précédente le plan d’aide et de sauvetage ait déjà été mis en place pour éviter un effondrement total. En 2017, tous les conflits ont convergé juste à le temps que Work commençait déjà sur la série télévisée de sa vie, fer de lance du plan de sauvetage. Luis Miguel il était complètement ruiné et avait plusieurs façades ouvertes, toutes très épaisses », disent-ils. Javier et Juan.

Cette biographie rappelle comment au cours de la tournée, Luis Miguel il a commencé à montrer des signes que les choses n’allaient pas bien, comme en 2011, lorsqu’il est arrivé avec deux heures et demie de retard à un concert qu’il devait donner à Oaxaca. « Il est enfin arrivé, mais dans un état d’ébriété évident. Il est passé directement de la voiture à la scène, il est descendu décomposé avec son costume-cravate échevelé… ».