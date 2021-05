L’alerte “ Économisez jusqu’à Rs 1,65 lakh en achetant un plan à terme aujourd’hui ” coûte Rs 24 lakh in fine à Policybazaar

Image représentative

Le régulateur du secteur de l’assurance IRDAI a infligé une amende de Rs 24 lakh à Policybazaar pour avoir envoyé une alerte SMS trompeuse aux clients. Policybazaar avait envoyé un SMS aux clients disant que «les prix de l’assurance-vie devraient augmenter à partir du 1er avril, économisez jusqu’à Rs 1,65 lakh en achetant un plan temporaire aujourd’hui». Par un e-mail daté du 7 avril 2020, l’IRDAI avait demandé une explication à Policybazaar sur le SMS. L’IRDAI avait également conseillé à l’agrégateur Web d’arrêter ce SMS et de fournir la base de l’annonce.

Dans sa réponse, Policybazaar avait déclaré que «le SMS était un message informatif uniquement» et basé sur «les informations reçues de leurs principaux partenaires d’assurance». Policybazaar a déclaré “qu’on leur a fait comprendre que l’augmentation des taux de prime est principalement due à l’augmentation récente des coûts de réassurance.” L’agrégateur Web a également indiqué que «ce SMS a été envoyé principalement pour tenir ses clients informés de l’augmentation de la prime afin d’éviter les griefs des clients à une date ultérieure.»

Policybaaar a affirmé que les informations contenues dans ledit SMS n’étaient «ni trompeuses ni erronées et étaient basées sur des informations spécifiques reçues des assureurs ainsi que du domaine public».

Cependant, après une audition détaillée de la question, l’IRDAI a décidé que le SMS aurait «créé une panique inutile et était complètement évitable».

«Par conséquent, considérant que le SMS a été envoyé à une dizaine de clients spécifiques de Policybazaar et a le potentiel de provoquer une panique évitable parmi les clients; ils sont avertis d’être plus circonspects lors de l’envoi de telles communications à l’avenir », a déclaré l’IRDAI.

Rs 24 lakh bien!

Policybazaar a été trouvé en violation de la règle 9 de l’IRDA (Insurance Advertisements and Disclosure Regulation, 2000. Cette règle stipule que chaque annonce pour une assurance doit indiquer le nom complet enregistré de l’assureur / intermédiaire / agent d’assurance. Policybazaar n’a pas divulgué son nom dans le SMS envoyé aux assurés.

Dans sa décision, l’IRDAI a déclaré: «Policybazaar étant une entité réglementée dans le secteur de l’assurance, aurait dû savoir que les règlements de l’IRDAI doivent être respectés dans la lettre et l’esprit. L’argument de Policybazaar selon lequel il adhérait au règlement TRAI est spécieux et irréalisable. »

«Ainsi, sur une application judicieuse des dispositions du règlement régissant cette violation, Policybazaar se voit infliger une pénalité de Rs Twenty Four Lakh en fonction du nombre de jours de circulation du SMS soit du 15 mars 202 au 7 avril 2020 pour cette violation, »A-t-il ajouté.

Savez-vous ce que c’est? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail à Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE / NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul de l’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.