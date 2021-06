L’Algérie bat le record d’Afrique du nombre de matches sans défaite après avoir battu la Tunisie

12/06/2021 à 6h43 CEST

. / Tunisie

Sélection de Algérie atteint aujourd’hui un historique record invaincu en Afrique en battant la Tunisie à domicile (0-2) et en ajoutant ainsi 27 matchs consécutifs sans connaître la défaite. Une victoire taillée en première mi-temps grâce aux buts de Bagdad Bounedjah, l’homme qui a inscrit le but vainqueur lors de la dernière finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), et de Riad Mahrez, la star la plus brillante des “renards verts du désert”, qui est revenu laisser des éclairs du genre.

L’avant-centre d’Al Saad (Qatar) a ouvert le score à la 19e minute après avoir capté une passe décisive de Yusef Belili, l’ailier qui évolue pour le Qatar SC, une autre des grandes équipes du petit émirat qui accueillera la Coupe du monde en 2022. Juste huit minutes plus tard, l’ailier de Manchester City et capitaine des “Fennecs” a fermé le score après avoir transformé depuis l’entrée de la surface un franc direct qui a d’abord été légèrement touché par Belaili lui-même pour ouvrir l’angle droit.

Blessés, les “Aigles de Carthage” manquaient de force et de qualité pour réagir face à une équipe très solide, emmenée par un imposant Ramiz Zerrouki (FC Twente), impérial en reprise et un Soufian Feghouli renaissant (Galatasaray) qui complétait le triplé offensif.

Record d’Afrique

Avec cette victoire, les Algériens surpassent la Côte d’Ivoire comme l’équipe avec la meilleure séquence d’Afrique et visent désormais le record du monde du Brésil de Romario, Bebbeto et Ronado Nazario, champion du monde en 1994 et qui a enchaîné 36 matchs sans défaite entre 1993 et 1996. Depuis les tours de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 que les Algériens ont remporté contre vents et marées après avoir battu le Sénégal de Sadio Mané en finale, l’équipe dirigée par Djamel Belmadi a remporté 20 matchs et fait égalité sept, avec 58 buts. pour et 17 contre. Des statistiques qui placent également Belmadi lui-même en homme de record, presque un inconnu jusqu’à ce qu’il prenne la tête de l’équipe nationale en 2018 après quatre années de crise au cours desquelles près d’une douzaine ont défilé devant le banc des « renards verts du désert » de entraîneurs de diverses nationalités, dont l’Espagnol Lucas Alcaraz.

La séquence de victoires de l’Algérie a commencé le 18 novembre 2018 avec la victoire à domicile contre le Togo (4-1) dans un match de qualification pour la Coupe d’Afrique qui monterait l’année suivante. Et il a dépassé son premier rubicon cette semaine grâce à un but de Mahrez lui-même contre le Mali au stade de Blida, voisin d’Alger, qui lui a permis d’égaler le record d’invincibilité que détenait la Côte d’Ivoire depuis 2013. L’ailier de City a battu celui de Los Angeles. 53 minutes au gardien Djigui Diarra, à tel point que cela lui a également permis de rejoindre le club fermé des footballeurs algériens avec plus de 20 buts en équipe nationale, bien que très loin d’Abdelhafid Tasfaout, qui en tant que capitaine a célébré 36 dans les années 90.

Le Burundi, prochain rival

La Tunisie était aujourd’hui, a priori, une rivale compliquée, surtout dans son domaine, dont elle avait fait un bastion ces dernières années, tant en qualification pour la CAN que pour la Coupe du monde en Russie, dont elle a disputé la phase finale avec un mauvais équilibre. d’une victoire contre le Panama et de défaites contre la Belgique et l’Angleterre. Les “Aigles de Carthage” sont actuellement la deuxième équipe d’Afrique selon la FIFA, en numéro 26 mondial derrière le Sénégal, ce qui n’a pas découragé les Algériens, qui sont désormais confiants que leur tendance à la victoire se poursuivra mercredi lors du match amical prévu. contre le Burundi.