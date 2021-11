« L’Algérie garantit l’approvisionnement de l’Espagne. Il n’a pas encore décidé de fermer le gazoduc »

11/05/2021 à 05:45 CET

Marbre Iolanda

Peut-on parler d’une nouvelle étape dans la relation avec Maroc?

L’Espagne regarde vers l’avenir et ce qu’elle veut construire, c’est une relation encore plus confiante avec le Maroc, une relation de respect mutuel et de bénéfice mutuel. Les propos du roi du Maroc du 21 août avaient aussi cet esprit. Et ils étaient au diapason et ont reçu la réponse du président du gouvernement, du président de la Commission européenne et du président du Conseil européen. Ce que nous voulons, c’est mettre les projecteurs sur l’établissement d’une relation plus solide, plus forte, au 21e siècle.

En quoi cette nouvelle approche va-t-elle se cristalliser à court terme, même si l’approche est à long terme ?

Nous devons continuer à parler avec le Maroc. Une formation de gouvernement vient d’avoir lieu. L’arrivée de nouveaux ministres est encore très balbutiante. Ce qui est important, c’est l’esprit de confiance, l’esprit de respect mutuel des positions de chacun des pays et que nous le fassions dans l’intérêt et le bénéfice mutuel. Et cela signifie partager les frontières, partager la gestion de ces frontières, partager la gestion des intérêts économiques pour le développement des deux pays. Et aussi pour parvenir à la stabilité de la Méditerranée et, tout particulièrement, de la Méditerranée occidentale.

Il y a deux bords majeurs dans la relation avec le Maroc qui sont Ceuta et Melilla et la position sur le Sahara Occidental. L’Espagne va-t-elle changer de position ?

Nous pouvons parler, toujours avec respect, des positions de chacun de nous. Nous sommes deux États souverains qui ont des positions très claires. Et ce qui est sûr, c’est que de notre part il y aura toujours du respect pour ce qu’est le Maroc, ce qu’il signifie en tant que pays, ses positions dans la politique internationale, mais aussi que nous défendrons fermement les intérêts de l’Espagne et des Espagnols. Il doit y avoir un respect mutuel et nous devons tous les deux, pour créer cette confiance, être certains que personne ne prendra des mesures unilatérales.

Le dernier voyage prévu au Maroc du Premier ministre, Pedro Sanchez, a été annulé en décembre dernier. Des réunions de haut niveau sont-elles prévues ?

Tout viendra, je suis sûr que tout viendra en temps voulu. Le voyage doit servir à cristalliser et à forger des relations plus fortes et plus intenses. Nous regardons vers l’avenir dans un dialogue avec le Maroc, dans l’attente de voir les premiers pas de ce gouvernement avec lequel je suis très intéressé à commencer à travailler dès que possible.

Parlons des relations entre le Maroc et l’Algérie. Vous avez récemment voyagé à Alger. Dans quelle mesure le gouvernement espagnol est-il préoccupé par cette crise diplomatique entre les deux pays ?

Le Maroc et l’Algérie sont deux partenaires stratégiques pour l’Espagne. Ce sont deux pays voisins, deux pays amis. Nous voulons que nos partenaires aient la meilleure relation, et ce que nous allons essayer, c’est de travailler avec les deux pour réaliser une zone de prospérité commune en Méditerranée occidentale. Le 29 novembre, nous allons avoir la réunion ministérielle de l’Union pour la Méditerranée, à Barcelone. Ce sera un moment fort. J’espère que l’Algérie et le Maroc participeront à la réalisation d’une Méditerranée prospère.

Mais à quel point le gouvernement est-il préoccupé par cette tension entre les deux pays ?

Évidemment, tout ce qui peut conduire à tous les acteurs qui sont en Méditerranée, qu’il peut y avoir des aspérités qui nous empêchent de travailler ensemble, c’est quelque chose que nous allons essayer d’adoucir pour parvenir à la stabilité. Mais nous ne prenons pas les décisions pour les autres gouvernements. Chaque gouvernement prend le sien et nous les respectons tous.

L’Algérie a déjà annoncé la fermeture le 31 octobre du gazoduc Maghreb-Union européenne. Lors de votre récente visite à Alger, quelle négociation y a-t-il eu ? Dans quelle situation allons-nous nous retrouver ?En Algérie j’ai été reçu au plus haut niveau. J’ai été reçu par le Président, le Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l’Energie. Cela reflète l’excellent état des relations entre l’Algérie et l’Espagne et la façon dont nous sommes perçus : en tant que pays ami et en tant que partenaire stratégique. J’ai reçu toutes les garanties que l’Algérie respectera les contrats convenus. Et plus loin : l’Algérie garantit la fourniture de gaz à l’Espagne et qu’elle satisfera la demande. Concernant le gazoduc, il reste en vigueur jusqu’au 31 octobre et aucune décision définitive n’a encore été prise sur ce qui va se passer.

Voulez-vous dire que cette décision de le fermer est réversible ?

Aucune décision n’a été prise. N’a pas été prise. Lorsque j’y étais, rien de précis ne m’a été indiqué à cet égard.

Mais cette annonce a transcendé. Il y a eu des annonces dans la presse.

Mais pas officiel. Ce qui est important pour les Espagnols : l’approvisionnement en gaz est garanti et l’Algérie satisfera la demande de gaz de l’Espagne.

Comment va faire?

Il y a un gazoduc direct, dans lequel des travaux sont en cours pour augmenter sa capacité. Ça continue jusqu’au 31 octobre et après il faudra voir… C’est-à-dire que c’est une décision qui n’appartient pas à l’Espagne, comment elle va s’y rendre. Et il existe d’autres formes de transport comme le GNL [gas natural licuado].

Sur l’intention du Parquet de porter plainte contre le roi émérite : « Le Gouvernement respecte toutes les décisions de justice »

Oui, ce qui se passe, c’est que le GNL est beaucoup plus cher.

Mais ce sont des contrats privés dans lesquels il faudra voir comment le prix est fixé et quel est le prix final. La capacité de transport du gaz par le gazoduc direct sera déjà étendue ; Il faudra voir comment sera le gazoduc qui transite par le Maroc au 31 octobre et si cette route alternative n’existe pas toujours et nous verrons quel en est le prix.

Alors, le gouvernement espère-t-il que ce gazoduc ne sera pas fermé?

Il s’agit évidemment d’une décision qui ne relève pas de la responsabilité du gouvernement espagnol. J’ai très clairement exprimé la position de notre gouvernement et je sais, et cela m’a été transmis, que l’Algérie va tout faire pour satisfaire la demande espagnole [de gas].

Parlons de Gibraltar. Nous avons un accord préalable avec lui Royaume-Uni du 31 décembre 2020 et un mandat de la Commission européenne cet été pour négocier la suppression de la clôture.

L’Espagne remplira tous ses engagements, y compris la demande de soutien de Frontex pour ce que sera la gestion sur le terrain. La disparition de la porte, et je vous rappelle que l’Espagne n’a jamais reconnu la porte – au point que nous n’avons jamais payé la réparation de la détérioration – est une réalisation historique, le transfert des contrôles à l’aéroport et au port. Nous négocions. Nous voulons qu’une large zone de prospérité soit créée de part et d’autre du Campo de Gibraltar.

Y a-t-il une date dans les travaux pour le retrait de la porte?

Il s’agit d’une négociation entre la Commission et le gouvernement britannique, où l’Espagne a évidemment le dernier mot. Nous allons tout faire pour que cet accord entre en vigueur le plus tôt possible, cette année.

Nous avons appris que le Parquet va porter plainte contre le Roi émérite. Le gouvernement a-t-il des plans pour votre retour en Espagne ?

Le Gouvernement respecte toutes les décisions de justice et ce n’est pas à lui de prendre une décision qui n’appartient pas au Gouvernement, évidemment.

Le départ du roi émérite d’Espagne en 2020 a été coordonné entre la Moncloa et la Zarzuela. Un éventuel retour, n’est-ce pas ?

J’insiste : ce n’est pas du ressort du Gouvernement et nous ne prenons pas de décisions qui ne correspondent pas au ministère des Affaires étrangères.

Allemagne. Comment la possibilité de une coalition entre sociaux-démocrates, verts et libéraux l’équilibre des forces dans l’Union européenne ?

L’augmentation de cinq points pour le SPD plus l’augmentation de sept points pour les verts indique une volonté de changement vers des forces progressistes et pro-européennes. Olaf Scholz est une vieille connaissance du Premier ministre, qui était à Berlin en campagne à ses côtés. Nous sommes deux gouvernements entre les grandes économies et la grande population d’Europe, et vraisemblablement, si Scholz devient chancelier, nous serons deux forces progressistes. Nous travaillons avec tous les gouvernements, mais s’il s’agit d’un gouvernement progressiste, social-démocrate et pro-européen, ce sera beaucoup plus facile.

« Nous travaillons avec tous les gouvernements, mais si l’Allemagne est un gouvernement progressiste, social-démocrate et pro-européen, ce sera beaucoup plus facile »

Parlons de la relation avec les États-Unis. Quels objectifs l’Espagne s’est-elle fixée dans cet accord avec l’administration Biden?

Nous travaillons ensemble pour créer un monde meilleur, plus fiable et plus stable. La crise d’évacuation de Kaboul a mis en évidence que l’Espagne est un partenaire fiable pour les États-Unis, toujours réactif, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et sans doute, la demande des bases de Morón et de Rota de faire transiter des collaborateurs afghans sur de courtes périodes est la preuve que les États-Unis nous voient comme un pays avec la capacité logistique pour le faire, mais aussi avec la fiabilité d’un allié qui donne vous avez confiance. Nous sommes un pays européen, mais nous avons une âme ibéro-américaine et, par conséquent, nous regardons de l’autre côté de l’Atlantique. Nous considérons les États-Unis comme l’allié naturel de l’UE. Nous cherchons à créer une Europe solide qui définit son rôle dans le monde, mais en même temps entretient un dialogue au plus haut niveau avec son allié naturel, les États-Unis.

La préparation d’une rencontre entre Sánchez et Biden est-elle à l’ordre du jour ?

Lorsque cette rencontre doit se produire, elle le fera. L’accord est très bon. Dans les paroles de [Antony] Blinken : Nous sommes l’un des partenaires les plus proches de l’Amérique et nous allons travailler ensemble sur un agenda dense. Lorsque la rencontre entre les présidents doit avoir lieu, elle aura lieu.

Les principaux analystes interprètent le retrait américain d’Afghanistan comme un tournant dans la position américaine. Avez-vous laissé être États Unis la police du monde ?

C’est une chose à laquelle les États-Unis devraient répondre. Plutôt que de se demander ce que sont ou ne sont pas les États-Unis, la vraie question est de savoir ce que devrait être l’Europe. L’Europe doit prendre son destin en main. Et pour cela, il est important de consolider une défense européenne, pour pouvoir faire face à ce que nous, Européens, percevons comme une menace. Et cela n’exclut pas une relation très étroite avec les États-Unis.

Qu’attend le gouvernement de l’enquête sur l’arrivée de Brahim Gali [el líder del Frente Polisario] En Espagne?

Le Gouvernement respecte pleinement le travail de la Justice et le Ministère des Affaires étrangères collabore à tout ce qui est demandé dans cette enquête.

Il y a eu des spéculations sur la possibilité que le Maroc soit derrière l’enquête. Le gouvernement est-il au courant ?

Cette enquête est menée par un juge indépendant et le Gouvernement respecte pleinement son travail.

Le Gouvernement n’a donc pas conscience que le Maroc encourage cette cause.

Je suis sûr que le juge agit en toute indépendance, comme tous les juges en Espagne.

Et des partis qui sont apparus ? De quelles informations dispose le gouvernement ?

Je n’ai pas grand chose à commenter, c’est le juge qui doit trancher. Le gouvernement ne commente pas la procédure judiciaire. C’est une règle de droit et chacun a son rôle.

L’ancien ministre des Affaires étrangères s’est-il trompé ?

Je ne suis pas un commentateur politique. Ce que je regarde, c’est vers l’avenir, vers la construction de cette relation stratégique avec le Maroc, qui est mutuellement bénéfique et qui nous conduit à une période de voisinage encore plus renforcée. Nous risquons beaucoup, nous risquons la stabilité de la Méditerranée.