L’Algérie garantit l’approvisionnement en gaz de l’Espagne

11/07/2021 à 14:21 CET

Les Canalisation Medgaz en tête gaz naturel directement à partir de Algérie Almería augmentera sa capacité à la fin de l’année fournir 10,7 milliards de mètres cubes par an, l’approvisionnement serait « garanti » Malgré le fait que le gazoduc Maghreb Europe (GME) qui traverse le Maroc a cessé d’être utilisé après la fin des contrats de transit le 31 octobre, selon l’agence de presse officielle algérienne APS, publiée ce dimanche.

La note publiée par les médias gouvernementaux souligne que la mise en service du quatrième turbocompresseur à la fin de cette même année le débit est passé à 10 700 millions de mètres cubes par an et assure que celui-ci pourrait être porté à 16 000 millions de mètres cubes « en réalisant des investissements supplémentaires ». Medgaz dispose actuellement d’une capacité de 8 000 millions de mètres cubes par an, en deçà des 11 000 millions engagés par l’Algérie.

« La décision définitive d’investissement dans cette structure ne peut être prise que dans l’hypothèse où des contrats de long terme de gaz naturel sont conclus entre (la société algérienne) Sonatrach et des clients européens par volumes (…) pour une durée suffisante pour récupérer les investissements » , a souligné l’APS.

Le texte rappelle que Sonatrach et Naturgy ont renforcé leur position dans Medgaz en 2020 avec l’acquisition des actions Cepsa, pour laquelle Sonatrach contrôle 51% de Medgaz, tandis que 49% est aux mains de l’espagnol Naturgy.

APS rappelle également que les contrats arrivés à échéance du GME pour la fourniture de gaz naturel au Maroc, à l’Espagne et au Portugal s’élevaient à 6 700 millions de mètres cubes de gaz naturel par an, soit environ la moitié de la capacité maximale de GME.

Un expert en énergie cité par l’APS, Mahmá Buzián, a expliqué qu’étant donné le non-renouvellement des contrats GME, la Sonatrach a accepté de « transférer une partie du volume prévu pour le GME à Medgaz ».

L’Algérie est le principal fournisseur de gaz naturel de l’Espagne, Dont une bonne partie était acheminée jusqu’à présent via le Maroc, via le GME, fermé le 31 octobre en raison du fait que le contrat pour son utilisation ne sera pas renouvelé en raison des tensions entre le Maroc et l’Algérie.

Pour résoudre cette situation et assurer l’approvisionnement, il est prévu que le reste du gaz engagé soit transporté sous forme de gaz naturel liquéfié via des méthaniers, ce qui augmenterait son prix.