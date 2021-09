L’Algérien Connect – L’Inde améliore sa relation avec la nation africaine

(Crédit image : MEA)

par l’ambassadeur Anil Trigunayat

Au milieu des développements régionaux en Asie de l’Ouest et de l’évolution rapide de la situation en Afghanistan, l’attention du monde n’a tourné que dans cette direction. Cependant, l’Afrique du Nord a continué à rouler avec diverses situations assez difficiles. Tunisie – la fontaine du printemps arabe 1.0 a vu la dissolution du gouvernement et du Parlement par le président Kais Saied assumant tous les pouvoirs et menaçant même de rédiger une nouvelle constitution. La situation sur le terrain reste délicate et désenchantante pour les gens ordinaires dont le sort ne cesse de s’aggraver. La Libye continue de lutter pour une certaine normalité et lutte durement contre la possibilité d’élections générales en décembre qui pourraient conduire à une transition politique et, espérons-le, à des jours meilleurs à venir. Mais la souffrance du peuple n’a pas seulement été fondée sur les caprices des politiciens et des anciens chefs militaires, mais aussi sur l’emprise débridée de puissantes milices, mercenaires et acteurs non étatiques qui sont bien ancrés dans les desseins de presque toutes les puissances internationales et régionales. – dont la sympathie du bout des lèvres déstabilise sûrement encore plus les espoirs libyens.

L’Algérie – le plus grand pays d’Afrique en superficie, a été affligée par la deuxième vague du printemps arabe lorsqu’il y a près de deux ans, les Algériens désenchantés sont descendus dans la rue et ont finalement déposé ignominieusement l’homme fort et malade Bouteflika, qui n’a succombé à sa maladie qu’hier. En 2001, il était l’invité d’honneur des célébrations de la fête de la République indienne, qui est un honneur distinct pour une nation plus qu’amie. Un semblant de stabilité politique et de transition démocratique est en route dans ce pays d’Afrique du Nord qui a vaillamment combattu les groupes et idéologies extrémistes et terroristes et a même souffert de ceux qui arrivent des frontières poreuses de la Libye. Elle joue un rôle régional important au Maghreb. Mais il a des problèmes sur le Sahara occidental avec son voisin occidental le Maroc. Rabat avait récemment normalisé ses relations avec Tel-Aviv dans le cadre des accords d’Abraham et a également mis en place un statut d’observateur pour Israël auprès de l’Union africaine (UA). Cela a provoqué un fossé plus profond entre les deux grands et importants pays. L’Algérie, accusant le Maroc de fomenter un soutien à des groupes extrémistes comme le MAK (Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie) et de prétendues « actions hostiles », a rompu ses relations diplomatiques avec elle le mois dernier (24 août). L’Algérie soutient le mouvement du Polisario pour l’indépendance du Sahara occidental que Trump a déclaré être sous la juridiction territoriale du Maroc.

L’Algérie, selon Wikipedia, a l’indice de développement humain le plus élevé de tous les pays africains non insulaires et l’une des plus grandes économies du continent, basée en grande partie sur les exportations d’énergie. L’Algérie possède les seizièmes réserves mondiales de pétrole et les neuvièmes réserves de gaz naturel. Sonatrach, la compagnie pétrolière nationale, est la plus grande entreprise d’Afrique, fournissant de grandes quantités de gaz naturel à l’Europe. L’armée algérienne est l’une des plus importantes d’Afrique.

L’Inde entretenait des relations étroites avec l’Algérie bien avant son indépendance en 1962, lorsque les relations diplomatiques ont été établies. New Delhi a soutenu et même accueilli le Mouvement d’indépendance algérien représenté par le Front de libération nationale (FLN). Des visites et des échanges de haut niveau ont régulièrement eu lieu dans le domaine bilatéral et dans le contexte du NAM. L’engagement économique s’est maintenu mais n’a pas franchi le seuil et reste en deçà de son potentiel. Les niveaux commerciaux de 1,39 milliard de dollars au cours de la période 20-21 peuvent ne pas être illustratifs en raison de l’impact de Covid, mais attestent qu’il reste beaucoup à faire. Les intentions doivent être converties en actions ciblées. Plusieurs grandes entreprises indiennes ont entrepris divers projets d’infrastructure dans les secteurs de l’énergie, de la construction, du pétrole et du gaz et des TIC, de l’automobile et de la pharmacie, y compris plusieurs projets EPC. L’Algérienne Sonatrach a signé un contrat d’un milliard de dollars avec l’indien Larsen & Toubro pour la construction d’usines de production de 11 millions de mètres cubes de gaz par jour. Dans les secteurs de l’agriculture et de l’automobile, Mahindra & Mahindra auraient signé un accord établissant une coentreprise pour fabriquer et assembler des tracteurs dans la province de Tizi Ouzou. Grandement apprécié

Récemment, l’Inde a dégradé ses relations de défense avec l’Algérie lorsque les deux parties ont mené les premiers exercices navals conjoints (29 août) pour renforcer la coopération maritime. Le navire furtif INS Tabar a représenté l’Inde avec le navire de guerre algérien ANS Ezager a mené les exercices au large des côtes algériennes. Les échanges et la formation du personnel de la défense ont été réguliers. Incidemment, avant cela (25-26 août), l’INS Tabar, dans le cadre de son déploiement outre-mer, a fait une escale à Casablanca au Maroc. L’INS Tabar a participé à un exercice de partenariat maritime avec le navire de la Marine royale marocaine « Lieutenant-colonel Arrahman », au large du port de Casablanca. L’Inde préférerait évidemment de meilleures relations entre Alger et Rabat en particulier dans le cadre de ses efforts pour renforcer le réseau de sensibilisation au domaine maritime dans la région de l’océan Indien (IOR).

Un autre domaine important de coopération avec l’Algérie a été le domaine spatial. Les deux parties avaient non seulement signé un accord de coopération en 2018 incorporant une collaboration dans les applications S&T et spatiales, mais l’Inde a également lancé plusieurs séries de satellites algériens Al Sat, mais a également contribué au renforcement des capacités et formé leurs ingénieurs pratiquement au lancement et à d’autres phases. La lutte contre le terrorisme pourrait être un autre domaine important de coopération.

C’était précisément pour donner un nouvel élan et une nouvelle orientation aux relations bilatérales et pour sécuriser les évaluations régionales. Premier ministre algérien et a eu des discussions sur une série de questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun. Le ministère de la Défense a eu des discussions fructueuses avec Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Communauté nationale à l’étranger et Rashid Chakib Kaib, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Il a été convenu de tenir le 10e cycle de la réunion de la Commission mixte indo-algérienne à une date rapprochée. Au cours des réunions avec le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations Kamel Rezig et le ministre de l’Énergie et des Mines Arkab Mohamedas, les deux parties ont convenu de se concentrer davantage sur les secteurs de l’énergie, des produits chimiques et des engrais. Exprimant sa satisfaction face aux résultats, le ministère de la Défense a tweeté “A discuté de l’élargissement des liens dans les industries pétrochimiques, des investissements indiens dans le phosphate algérien, de l’exploitation minière et de l’amélioration du transfert de technologie dans le secteur industriel”.

Le départ a l’air bien, mais le suivi est tout aussi important des deux côtés. À la fin de la journée, le goût du pudding est à manger.

(L’auteur est l’ancien ambassadeur de l’Inde en Jordanie, en Libye et à Malte. Il est actuellement président de la chambre de commerce MIICCIA. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

