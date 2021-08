L’algorithme de recadrage de photos de Twitter préfère les visages jeunes, beaux et à la peau claire .

Twitter a annoncé les résultats d’un concours ouvert pour trouver des biais algorithmiques dans son système de recadrage photo. La société a désactivé le recadrage automatique des photos en mars après que des expériences menées par des utilisateurs de Twitter l’année dernière aient suggéré qu’elle préférait les visages blancs aux visages noirs. Il a ensuite lancé une prime de bogue algorithmique pour essayer d’analyser le problème de plus près.

Le concours a confirmé ces constatations antérieures. L’entrée la mieux placée a montré que l’algorithme de recadrage de Twitter favorise les visages « minces, jeunes, de couleur de peau claire ou chaude et de texture de peau lisse, et avec des traits faciaux stéréotypés féminins ». Les deuxième et troisième entrées ont montré que le système était biaisé contre les personnes aux cheveux blancs ou gris, suggérant une discrimination fondée sur l’âge, et favorisait l’anglais plutôt que l’arabe dans les images.

« Nous créons ces filtres parce que nous pensons que c’est ce qui est beau, et cela finit par former nos modèles »

Dans une présentation de ces résultats lors de la conférence DEF CON 29, Rumman Chowdhury, directeur de l’équipe META de Twitter (qui étudie l’éthique, la transparence et la responsabilité de l’apprentissage automatique), a félicité les participants pour avoir montré les effets réels du biais algorithmique.

« Quand nous pensons aux biais dans nos modèles, il ne s’agit pas seulement d’aspects académiques ou expérimentaux. […] mais comment cela fonctionne également avec notre façon de penser dans la société », a déclaré Chowdhury. « J’utilise l’expression ‘la vie imitant l’art imitant la vie.’ Nous créons ces filtres parce que nous pensons que c’est ce qui est beau, et cela finit par former nos modèles et conduire ces notions irréalistes de ce que signifie être attrayant.

L’entrée gagnante a utilisé un GAN pour générer des visages qui variaient selon le teint, la largeur et les caractéristiques masculines par rapport aux femmes. Image : Bogdan Kulynych

Bogdan Kulynych, un étudiant diplômé de l’EPFL, une université de recherche en Suisse, a remporté la première place du concours et a remporté le premier prix de 3 500 $. Kulynych a utilisé un programme d’IA appelé StyleGAN2 pour générer un grand nombre de visages réalistes qu’il a modifiés en fonction de la couleur de la peau, des traits du visage féminins par rapport aux hommes et de la minceur. Il a ensuite introduit ces variantes dans l’algorithme de recadrage de photos de Twitter pour trouver celle qu’il préférait.

Comme le note Kulynych dans son résumé, ces biais algorithmiques amplifient les biais dans la société, éliminant littéralement « ceux qui ne répondent pas aux préférences de l’algorithme en matière de poids corporel, d’âge, de couleur de peau ».

De tels préjugés sont également plus répandus que vous ne le pensez. Un autre participant au concours, Vincenzo di Cicco, qui a remporté une mention spéciale pour son approche innovante, a montré que l’algorithme de recadrage d’image favorisait également les emoji avec des tons de peau plus clairs par rapport aux emoji avec des tons de peau plus foncés. La troisième place, par Roya Pakzad, fondatrice de l’organisation de défense des technologies Taraaz, a révélé que les préjugés s’étendent également aux articles écrits. Le travail de Pakzad a comparé les mèmes en utilisant l’écriture anglaise et arabe, montrant que l’algorithme recadrait régulièrement l’image pour mettre en évidence le texte anglais.

Exemples de mèmes utilisés par Roya Pakzad pour examiner les préjugés envers la langue anglaise dans l’algorithme de Twitter.Image : Roya Pakzad

Bien que les résultats de la concurrence des biais de Twitter puissent sembler décourageants, confirmant la nature omniprésente des biais sociétaux dans les systèmes algorithmiques, ils montrent également comment les entreprises technologiques peuvent lutter contre ces problèmes en ouvrant leurs systèmes à un examen externe. “La capacité des personnes participant à une compétition comme celle-ci à se plonger dans un type particulier de préjudice ou de préjugé est quelque chose que les équipes des entreprises n’ont pas le luxe de faire”, a déclaré Chowdhury.

L’approche ouverte de Twitter contraste avec les réponses d’autres entreprises technologiques confrontées à des problèmes similaires. Lorsque des chercheurs dirigés par Joy Buolamwini du MIT ont découvert des préjugés raciaux et sexistes dans les algorithmes de reconnaissance faciale d’Amazon, par exemple, la société a lancé une campagne substantielle pour discréditer les personnes impliquées, qualifiant leur travail de “trompeur” et de “faux”. Après avoir lutté pendant des mois sur les résultats, Amazon a finalement cédé, interdisant temporairement l’utilisation de ces mêmes algorithmes par les forces de l’ordre.

Patrick Hall, juge du concours Twitter et chercheur en IA travaillant sur la discrimination algorithmique, a souligné que de tels biais existent dans tous les systèmes d’IA et que les entreprises doivent travailler de manière proactive pour les trouver. « L’IA et l’apprentissage automatique ne sont que le Far West, quelle que soit la compétence de votre équipe de science des données », a déclaré Hall. « Si vous ne trouvez pas vos bogues, ou si les primes de bogues ne trouvent pas vos bogues, alors qui trouve vos bogues ? Parce que vous avez certainement des bugs.