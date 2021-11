De nombreux conducteurs préfèrent l’application de navigation de Waze aux services concurrents tels que Google Maps, Apple Maps ou d’autres applications GPS. C’est parce que Waze a une excellente fonctionnalité qui aide les conducteurs à éviter d’être coincés dans la circulation pendant longtemps. Les rapports d’incident sont basés sur des informations participatives en temps réel provenant d’autres conducteurs Waze, qui informent en permanence les algorithmes Waze des problèmes routiers à venir. L’application peut proposer des itinéraires alternatifs pour éviter les incidents et contourner le trafic. Mais Waze a rencontré un problème d’algorithme inhabituel il y a quelques mois qui a gâché les voyages de nombreuses personnes. Waze est conscient du problème et il est probable que vous ne le rencontrerez jamais.

Les problèmes de l’algorithme de carte Waze

La deuxième application de navigation la plus populaire de Google a rencontré des problèmes en Israël, le pays d’origine de Waze. L’application a continué à rediriger les utilisateurs vers des villes éloignées, a expliqué Haaretz, citant une histoire d’Ynet de la mi-août. Les utilisateurs de Waze ont déclaré au site que l’application « était juste devenue folle », les détournant de leur chemin.

Le PDG de Waze, Guy Berkowitz, a confirmé le problème de l’algorithme à l’époque, expliquant ce qui a causé les perturbations inattendues :

Nous avons un problème avec l’algorithme. Plus nous servons de personnes, plus cela est affecté. Le coronavirus nous a mis dans une situation où nous devons réinventer notre algorithme en raison des récentes augmentations importantes du trafic routier.

Ceux qui connaissent les mesures strictes d’Israël contre les coronavirus auraient peut-être deviné ce qui aurait pu causer le problème. Le pays avait mis en place des restrictions fermes plus tôt cette année et en 2020. Elles ont eu un impact sur la façon dont les gens se déplaçaient entre les endroits pendant les fermetures et une fois les restrictions assouplies.

L’histoire de la route – qui fait partie de notre algorithme – ne reflète plus la réalité. Pensez à une route dont l’histoire montre qu’il n’y a pas d’embouteillages, et aujourd’hui elle est pleine. Le coronavirus a donc tué notre histoire et les algorithmes doivent changer et donner beaucoup plus de poids à ce qui se passe en temps réel – et ce n’est pas toujours vrai, car la façon dont nous vous orientons n’est pas nécessairement la voie courte ou rapide, mais la Façon Waze.

Faut-il s’attendre à des problèmes de navigation sur Waze ?

Israël a connu une autre vague d’infection importante qui a commencé à la mi-juillet, mais elle est maintenant dépassée. Haaretz dit que le trafic routier au cours des deux premières semaines d’octobre était de 23% supérieur aux niveaux d’avant la pandémie, selon les données de Waze. Les travaux routiers et les personnes évitant les transports en commun pour éviter l’exposition au virus pourraient avoir contribué à l’augmentation du nombre de conducteurs sur la route.

C’est pourquoi les problèmes d’algorithmes de Waze en Israël étaient particuliers à ce pays. Vous n’êtes pas susceptible de les rencontrer dans votre région à moins que les étoiles ne s’alignent de la même manière. Là encore, Google est conscient des problèmes. Cela garantira probablement que des schémas pandémiques inhabituels n’affecteront pas ses algorithmes Waze de la même manière à l’avenir.