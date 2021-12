L’algorithme que TikTok utilise pour étudier nos esprits, selon un rapport interne

Une des réseaux sociaux plus récente, mais obtenir un succès sans précédent est TIC Tac. Aujourd’hui, il y a déjà des millions de utilisateurs qui utilisent ce réseau social façon quotidienne, où ils peuvent consommer toutes sortes de contenu, comme la comédie, les tutos, la mode…

TikTok a atteint un grand nombre d’utilisateurs en un temps record

.

Comme cela arrive dans d’autres réseaux sociaux tels que Instagram ou Twitter, certaines personnes finissent par générer un dépendance rien ne guérit de tout le contenu publié par TikTok. Ces personnes peuvent perdre la notion du temps et passer Heures et heures randonnée par le réseau social.

Les méthodes utilisées par TikTok pour fidéliser ses utilisateurs

Cette situation a conduit certains experts à analyser les méthodes que TikTok utilise pour maintenir pleinement bondir à ses utilisateurs. Le prestigieux média New York Times a publié un rapport qui aurait pu révélé les méthodes utilisées par la plateforme.

TikTok a déjà assuré que son système de recommandations était très liée à différentes les facteurs, comme par exemple likes, commentaires, hashtags… Malgré cela, il n’en est pas moins vrai qu’il existe plusieurs autres paramètres qui sont également étroitement liés à ce processus.

Un document interne va jusqu’à signaler les quatre méthodes qui affectent l’algorithme de TikTok et qui sont les suivants : Valeur utilisateur, valeur utilisateur à long terme, valeur auteur Oui valeur de la plate-forme. Ainsi, le document assure que l’objectif principal de la plateforme est d’augmenter le nombre d’utilisateurs quotidiens.

Les métriques utilisées par la plateforme

Pour y parvenir, TikTok décide d’optimiser deux métriques: la rétention qui est créé lorsque l’utilisateur retourner à la plate-forme et le temps utilisé. En plus de tout cela, le réseau social dispose d’un système de évaluation de la vidéo, contenu dans une équation qui prend en compte les informations générées par les likes, les commentaires et le temps de lecture des vidéos vues.

Lire aussi