l’algorithme qui a favorisé la colère et la désinformation

Nouvelles connexes

Il y a 5 ans, en 2016, Facebook a ajouté les appels en Espagne et dans le reste du monde réactions. Une série d’emojis qui nous permettrait de noter une publication sur Facebook et de ne pas dépendre de l’ancien ‘Like’ qui nous accompagne depuis des années. Maintenant, de nouveaux documents internes de l’entreprise indiquent que ce système a été noté pour encourager la désinformation et la négativité sur Facebook.

Selon un rapport d’enquête détaillé du Washington Post, Facebook a développé un algorithme pour évaluer et afficher les informations les plus probables. montrer des réactions négatives avec les emojis de « triste » ou « en colère ».

Une pratique qui aurait été confirmée par Frances Haugen, une ancienne employée de Facebook qui s’est récemment déclarée au Congrès contre l’entreprise, précisant que l’entreprise promouvait consciemment la négativité et la désinformation au sein du réseau social pour augmenter ses propres profits.

Messages nuisibles

Emoji Facebook. Facebook Omicrono

Revenons en 2016. A cette époque, Facebook incluait 5 nouvelles réactions pour mettre de côté le mythique ‘Like’ de Facebook. Il s’agissait de : « j’aime », « rire », « surpris », « triste » et « en colère ». 5 réactions basées sur des emojis associés.

D’autre part, Facebook ajustait l’algorithme chargé de présenter les actualités dans les principaux flux d’utilisateurs afin que ces emojis servent d’indicateurs du contenu à afficher, et selon ces documents, Facebook a conçu cet algorithme pour favoriser les actualités qui principalement provoqué les réactions les plus négatives ou émotionnelles du nouveau système. C’est-à-dire « surpris » ou « en colère ».

À tel point que l’algorithme a évalué les emojis de réaction comme un critère jusqu’à 5 fois plus précieux que les « j’aime », de sorte que les publications qui ont provoqué beaucoup de réactions avaient tendance, selon l’algorithme, à garder les utilisateurs plus attentifs à ladite nouvelle et ainsi à les garder actifs sur Facebook.

Chose qui inquiétait certains salariés, car ils pensaient qu’un tel système pourrait favoriser des publications plus controversées, ouvrant « la porte à plus de spam, d’informations abusives ou de clickbait », écrit un salarié dans ces documents. Un collègue a répondu que c’était possible, et les scientifiques de Facebook ont ​​confirmé que les emojis avec des réactions comme celle-ci étaient beaucoup plus probable pour diffuser ce type de contenu.

Selon les documents, cela a poussé les modérateurs de contenu et les équipes dédiées à mettre fin à la toxicité de la plate-forme à se battre littéralement pour rien. Ce processus aurait été systématiquement amplifié durant ces 3 dernières années, coïncidant finalement avec les déclarations au Congrès des États-Unis de Frances Haugen.

Système de ponctuation

Bien que les réactions ne soient qu’une partie de la mécanique que Facebook mettrait en œuvre pour encourager le flux de ce type de contenu, l’algorithme est l’un des plus importants en raison de sa forte influence. L’algorithme est chargé d’attribuer une série de points pour les appliquer à un score qui s’applique à chaque publication et ainsi les ordonner, en décidant lesquels paraissent supérieurs et inférieurs.

Facebook n’a pas publié les valeurs que l’algorithme applique à chaque publication et moins à chaque emoji, selon l’entreprise pour empêcher les utilisateurs ayant des connaissances spécifiques d’utiliser ces informations pour favoriser leur contenu par rapport au reste. Cependant, certains de ces mécanismes comprenaient la collecte du nombre de longs commentaires générés par une publication ou si la vidéo associée était préenregistrée ou en direct.

Selon ces documents, en 2017 chaque réaction d’une publication valait jusqu’à 5 fois un ‘J’aime’ à l’époque, arguant qu’une réaction était plus chargée émotionnellement qu’un clic ou un « J’aime ». Facebook a initialement adopté une position mesurée sur le fonctionnement des réactions et a ensuite encouragé les utilisateurs à utiliser activement ces réactions.

Facebook Logo TheDigitalArtist | Pixabay Omicrono

Les réponses, par exemple, avaient un poids beaucoup plus important : 30 fois un ‘J’aime’, faire savoir à Facebook que l’interaction des amis d’un utilisateur a créé une tendance pour les utilisateurs liés à publier davantage.

En fait, le Wall Street Journal a déclaré en septembre dernier que l’intérêt de Facebook à encourager les commentaires, les réponses ou les actions répétés a conduit à une tendance beaucoup plus grande à partager des publications politiquement controversées. Cet accent mis sur l’interaction était connu en interne sous le nom d’« interactions sociales significatives ».

Logo Facebook Dado Ruvic Thomson .

Mais que se passe-t-il si une publication est promue par l’algorithme et se heurte à des équipes de modération de contenu dangereuses ? La question était basée sur les scores qui, selon les scientifiques de Facebook, ils n’avaient aucune limite. Bien que ces algorithmes aient classé certains articles comme mauvais et aient réduit leur score de moitié, certains d’entre eux ont obtenu millions de points, ce qui rend presque impossible que même la réduction de ce score de moitié diminue sa popularité.

Le pire, c’est que lorsqu’il a été découvert que cet algorithme aggravait le problème que ces équipes voulaient précisément étouffer dans l’œuf, certains « ajustements » ont été mis sur la table pour tenter de réduire les dommages potentiels. Ces propositions, à plusieurs reprises, ont été rejetées par les autorités supérieures.

Néanmoins, des expériences ont été menées pour voir quels ajustements pourraient être faits pour résoudre ce problème et que Haugen a dénoncé plus tard au Congrès des États-Unis. En effet, ces tests sont passés par la désactivation des mesures de sécurité pour certains ensembles d’utilisateurs afin de vérifier si ces mesures fonctionnaient.

Par la suite, Facebook a réduit la valeur des réactions. En 2018, l’emoji en colère valait 4 fois plus qu’un « J’aime », égalant cette valeur pour toutes les émotions. Selon les documents de 2019, l’emoji le moins utilisé était la colère, avec 429 millions de clics par semaine. Les ‘Likes’ sont devenus 63.000 millions par semaine et les réactions de ‘I love it’, à 11.000 millions.

Facebook. Facebook Omicrono

Ainsi, les scientifiques ont déterminé que les réactions négatives telles que la colère ou la surprise étaient beaucoup plus fréquentes dans les publications négatives, telles que « des informations civiques de mauvaise qualité, des informations civiques inexactes, une toxicité, des informations de santé erronées et un contenu anti-vaccin ». En avril 2019, Facebook a tenté de déclasser le contenu qui recevait des réactions de colère disproportionnées.

Manifestations internes

Le plus gros problème se reflète en juillet de la même année, avec une proposition interne qui tentait d’obtenir la valeur des réactions sera assimilé à un « J’aime », ou même qu’ils ne valaient absolument rien. De cette façon, selon la proposition, la toxicité et les préoccupations concernant les politiques de division qui ont tourmenté la communauté auraient été réduites. Une proposition qui Il a été rejeté.

Plus tard cette année-là, une discussion a eu lieu pour discuter de la façon d’ajuster l’algorithme pour arrêter d’amplifier ce type de contenu nuisible, et une fois de plus, une tentative a été faite pour rendre ces réactions moins valorisées. Il a même envisagé de supprimer complètement le bouton de réaction. Il a également été rejeté.

Enfin, en 2020, Facebook a cédé mais pas à cause de la pression interne, mais parce qu’on a découvert que les utilisateurs en avaient marre de la réaction de colère, qui était devenue si populaire qu’elle apparaissait dans tous les messages. Finalmente, Facebook redujo el valor de las reacciones a 1,5 veces el de un ‘Me Gusta’ y en septiembre, la reacción de enfado pasó a valer cero y las reacciones de ‘me encanta’ y ‘triste’ consiguieron valer 2 veces un ‘J’aime’.

Pourtant, le mal était fait. Les documents montrent que Facebook a voulu promouvoir les diffusions en direct, en augmentant le poids de celles-ci jusqu’à 600 fois un ‘J’aime’. Ainsi, une viralité ultra-rapide a été obtenue pour des vidéos « de faible qualité » et, à leur tour, celles-ci ont joué un rôle important dans les événements politiques aux États-Unis, comme les protestations raciales contre le meurtre de George Floyd ou l’assaut contre le Capitole. au début de l’année.

Après tous ces problèmes, Facebook a limité le poids des flux à 60 fois un « J’aime ». Ceci, associé à la valeur zéro appliquée à la réaction de colère, a rendu la plate-forme moins « violente » et moins dangereuse, sans affecter le flux d’activité. Cependant, selon Haugen, le retard de ces mesures et le rejet des ajustements précédents ont amené Facebook à jouer un rôle inattendu dans certains des chapitres les plus sombres de l’histoire récente du pays.

Tu pourrais aussi aimer…

Suivez les sujets qui vous intéressent