L’algorithme TikTok est maintenant à vendre – ByteDance lance une équipe de licence d’IA

ByteDance a créé une division pour vendre l’algorithme TikTok à d’autres sociétés à travers le monde.

La nouvelle division ByteDance Plus a été lancée en juin pour se concentrer sur la vente de la technologie derrière l’algorithme de recommandation de TikTok. Certaines des fonctionnalités mises en vente incluent la technologie de vision par ordinateur de l’application, les effets vidéo en temps réel, la traduction automatisée de texte et de parole et des outils d’analyse de données. Ceux qui achètent l’accès à la technologie peuvent l’adapter aux besoins de leur application.

L’algorithme TikTok pour les recommandations a été un facteur déterminant de son succès massif.

Digital Music News a rendu compte de la croissance de l’engagement de TikTok de 2019 à 2021. L’engagement sur la plateforme a plus que doublé en seulement deux ans, notamment grâce à son algorithme. Mais la nature addictive de son algorithme a également suscité de vives critiques de la part de ses détracteurs.

TikTok a publié un article de blog l’année dernière pour expliquer le fonctionnement de l’algorithme. L’application utilise les métadonnées des vidéos avec lesquelles vous interagissez sur la plate-forme pour continuer à recommander de nouvelles vidéos. Ces métadonnées incluent les vidéos que vous aimez, partagez, les commentaires, les hashtags avec lesquels vous interagissez, les légendes que vous incluez dans les vidéos, le type de votre appareil et les paramètres de localisation.

Le résultat est un flux de recommandations très différent d’un utilisateur à l’autre. La page “Pour vous”, comme l’appelle TikTok, est tellement en phase avec les utilisateurs qu’elle peut être étrangement étrange. Mais ByteDance entre dans l’arène de l’IA avec un produit déjà proposé par bon nombre de ses concurrents.

ByteDance semble chercher à enregistrer des marques aux États-Unis, bien qu’il ne soit pas clair si ByteDance Plus a encore une présence établie aux États-Unis. La jeune startup d’IA a déjà obtenu quelques clients, dont l’application de mode Goat, le site de réservation de voyages WeGo et la startup de magasinage en ligne Chilibeli.

L’algorithme TikTok est directement responsable de la croissance massive de l’engagement que l’application a connue depuis 2019. À l’époque, les utilisateurs consacraient en moyenne environ 12 heures par mois à TikTok. Maintenant, en 2021, ce nombre atteint plus de 24 heures par mois que les Américains passent sur TikTok.

ByteDance doit également avoir aplani ses problèmes avec le gouvernement chinois en exportant sa technologie algorithmique. L’année dernière, le gouvernement chinois a resserré les réglementations interdisant l’exportation de technologies, notamment l’analyse de texte, la reconnaissance vocale et les suggestions de contenu. C’est le type même de suggestion algorithmique que ByteDance vend maintenant sur sa division ByteDance Plus.