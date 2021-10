L’alibi de Josh Duggar devient le dernier foyer d’une affaire de pédopornographie

Les procureurs fédéraux dans l’affaire de pédopornographie de Josh Duggar auraient demandé au tribunal d’exiger que l’équipe juridique de la star de TLC en disgrâce fournisse des informations détaillées sur toute défense d’alibi « intentionnelle ». Les avocats de Duggar ont affirmé que d’autres personnes avaient accès à Internet sans fil dans son parc de voitures d’occasion. Ils ont demandé au tribunal de classer l’affaire, accusant le gouvernement de n’avoir « conservé » aucune preuve qui pourrait être favorable à l’accusé. Duggar, 33 ans, a été arrêté le 29 avril et accusé d’avoir reçu et détenu de la pornographie juvénile.

Les procureurs ont demandé au tribunal d’ordonner à Duggar de montrer « toute défense d’alibi envisagée et que cet avis inclue chaque endroit spécifique où le défendeur prétend avoir été au moment de l’infraction présumée », a rapporté The Sun le 6 octobre. Ils veulent des documents spécifiques pour soutenir l’alibi de Duggar « le ou vers le 14 mai 2019 jusqu’au 16 mai 2019, entre environ 11h00 et 19h00 chaque jour chez Wholesale Motors à Tontitown, Arkansas ». Le gouvernement veut le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque témoin que Duggar a l’intention d’utiliser pour étayer son alibi.

Cette demande est essentiellement un défi pour l’équipe de Duggar de fournir plus de preuves à l’appui de leurs revendications dans la requête en rejet de l’affaire le mois dernier. Dans ce dossier, ils ont affirmé que Duggar n’était pas la seule personne à avoir accès à Internet sur son parking d’occasion, rapporte The Sun. Ils ont accusé la police de ne pas avoir conservé des preuves qui auraient pu aider à disculper Duggar lors de leurs perquisitions dans l’entreprise.

Les documents du tribunal ont noté qu’un autre témoin avait été interrogé le 16 décembre 2019 et a admis aux enquêteurs qu’il travaillait également sur le terrain et qu’il était resté tard pour l’utiliser sans la permission de Duggar. « Le témoin n°1 a admis avoir visionné de la pornographie pour adultes sur des sites Web auxquels il avait accédé via Internet sur son téléphone portable et, à la demande de ces agents fédéraux, a nié avoir visionné de la pornographie juvénile », lit-on dans les documents du tribunal. La police a fouillé le téléphone du témoin et n’a trouvé aucune pornographie juvénile, mais ils ont été accusés de n’avoir conservé aucune preuve de la perquisition.

Les documents judiciaires mentionnent également deux autres témoins dont les appareils ont été fouillés par les enquêteurs. La défense a fait valoir que toute preuve obtenue à partir de ces perquisitions aurait pu aider Duggar. « Les appareils peuvent avoir contenu du contenu indiquant si ces appareils avaient un historique de recherche Internet pertinent, des preuves associées au soi-disant« web sombre » et/ou au réseau Bit Torrent, des métadonnées susceptibles de localiser les appareils à différentes dates et heures, et la liste continue », lisent les documents. Sur cette base, l’équipe Duggar a demandé le non-lieu, mais le juge a rejeté cette demande.

Les procureurs allèguent que Duggar a obtenu des mages de pornographie juvénile en mai 2019. Son concessionnaire de voitures d’occasion a été fouillé par des agents de la sécurité intérieure des États-Unis en novembre 2019. Au cours d’une audience en mai, l’agent spécial des enquêtes de la sécurité intérieure, Gerald Faulkner, a affirmé que Duggar avait reçu des fichiers montrant des abus sexuels sur des enfants entre les âges de 18 mois et 12 ans. Duggar a plaidé non coupable et pourrait être condamné à jusqu’à 20 ans de prison et jusqu’à 250 000 $ d’amende pour chaque chef d’accusation. Son procès doit commencer le 30 novembre.