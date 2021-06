LaLiga 2021/2022 débutera le 14 août

in

16/06/2021

Le à 12:55 CEST

A défaut d’être officialisé, La saison 2021/2022 de LaLiga débutera le week-end du 14 au 15 août. C’est l’accord trouvé à l’issue de la rencontre entre la Liga et la RFEF ce matin au Conseil supérieur du sport (CSD).

Ainsi, un accord a été trouvé sans que le directeur général des Sports, Albert Soler, n’ait eu à méditer à outrance. La Fédération a trouvé une entente avec l’employeur et le syndicat (LaLiga et AFE) et le calendrier déjà prévu a été acceptéJe comprends également que, pour le moment, un match peut être avancé au vendredi 13 août.

ACCORD POUR LA COUPE DU ROI

Un accord a également été trouvé concernant la finale de la Copa del Rey, où prévaut la position de la RFEF. Le week-end de la finale du tournoi cup butt, il n’y aura pas de ligue en première division, chose pour laquelle l’association patronale a milité dans les mêmes conditions que cette saison 2020-2021. Finalement, La finale de la Copa del Rey se jouera le samedi 22 avril et le jour qui correspond à ce week-end est avancé au mercredi précédent, le 19 avril. Tous sauf les matchs des deux finalistes.

De plus, comme nous l’avons déjà dans SPORT, il y aura une ligue le 2 janvier et la compétition en Primera s’arrêtera du 24 janvier au 1er février par fenêtre de sélection. En outre, LaLiga se terminera le week-end des 21 et 22 mai, une semaine avant la finale de la Ligue des champions.