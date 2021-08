LaLiga approuve le crédit du fonds CVC

08/04/2021

Le à 18:23 CEST

Ramón Fuentes

LaLiga a donné le premier soutien complet à accord stratégique avec le fonds d’investissement international CVC (Capital Partners) pour injecter 2,7 milliards d’euros dans la compétition et les clubs. Ce même mardi, le Comité Exécutif a approuvé à l’unanimité cette résolution, avec quinze voix pour et une seule contre, comme SPORT l’a appris.

Les 2 700 millions d’euros qu’elle apportera CVC 90% iront directement aux clubs de la ligue (2,43 milliards d’euros), comprenant également le football féminin, le football semi-professionnel et non professionnel, aux mains de la Fédération royale espagnole de football et du Conseil supérieur des sports (plus de 100 millions d’euros). Comme SPORT l’a appris, Football Club Barcelona recevra environ 290 millions d’euros de ce crédit total, un montant similaire à celui que recevra le Real Madrid.

Les clubs de football doivent s’engager à affecter l’investissement qu’ils reçoivent à la promotion de leur propre plan de développement convenu avec la Liga, ce qui leur permettra d’allouer jusqu’à 70% des ressources aux investissements. liés aux infrastructures, au développement international, au développement de marques et de produits, à la stratégie de communication, au plan d’innovation et de technologie et au plan de développement de contenu sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux. Du reste du crédit peut avoir jusqu’à 15% supplémentaires pour l’inscription des joueurs et les 15% restants pour la dette financière.

De cette manière Le FC Barcelone peut allouer environ 43,5 millions d’euros supplémentaires au paiement des jetons des joueurs, montant pouvant être utilisé pour enregistrer de nouvelles signatures et Leo Messi. Pour que l’accord soit validé dans son intégralité, il y a la réunion de l’Assemblée générale extraordinaire de LaLiga, qui doit se tenir la semaine prochaine.