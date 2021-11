LaLiga dénonce des chansons offensantes à Benito Villamarín et Balaídos

11/11/2021 à 18:28 CET

LaLiga a inclus dans le mémoire de plainte envoyé chaque semaine à la Commission anti-violence et au Comité de la concurrence les chansons offensantes qui se sont produites lors de la dernière journée de LaLiga Santander, au stade Benito Villamarín lors du match entre le Betis et Séville, ainsi qu’en le stade Balaídos, à l’occasion du duel entre le Celta de Vigo et Barcelone.

Au stade Betic, LaLiga indique que six minutes avant le début du match, « quelque 2.000 supporters locaux situés dans les secteurs centraux de Gol Sur et Grada Baja ont chanté de manière chorale et coordonnée pendant dix secondes. ‘La Giralda de notre ville ne verra qu’une seule équipe pleurer, l’équipe bâtarde et douloureuse, l’équipe des putes de Pizjuán« , étant accompagné par le son des tambours ».

Aussi, à la 11e minute du match, quelque 600 fans invités situés dans la tribune Visiting North, où se trouvaient les fans de Séville, ont chanté de manière coordonnée et chorale la chanson ‘Puta Betis, oé’ «

Cette même chanson, selon la lettre de plainte de LaLiga, a été répétée tout au long du match à quatre autres reprises aux minutes 27, 45, 63 et 83.

En réponse à ces chants et « venant des différents stands, les fans locaux ont chanté de manière chorale et coordonnée pendant environ cinq secondes le chant » Puta Sevilla, puta Sevilla « .

A la minute 61, « quelques 2 000 fans locaux situés dans les secteurs centraux de Gol Sur et Grada Baja ont entonné de manière chorale et coordonnée pendant dix secondes » Ce que dit la presse fait transpirer ma bite, car cette passion ne comprend pas les lois, aucun policier. «

De son côté, au stade Balaídos »environ 500 fans locaux, situés dans le ring de Rio Bajo, ont chanté à la 57e minute de manière chorale et coordonnée pendant environ huit secondes le chant ‘Puta Barça, putain Barça, hein’, étant accompagné par le son des tambours « .

L’hebdomadaire LaLiga dénonce les chansons qui incitent à la violence ou ont un contenu insultant ou intolérant, qui sont répertoriées comme des comportements interdits et donc punissables, à la fois dans le Code de discipline sportive de la Fédération espagnole de football (RFEF) et dans la législation contre la violence, le racisme, xénophobie et intolérance dans le sport.