LaLiga dénonce des chansons offensantes à Oviedo-Sporting et Saragosse-Huesca

15/10/2021 à 12:22 CEST

LaLiga a dénoncé au comité de la compétition et à la commission anti-violence les chants offensants des supporters d’Oviedo et du Sporting de Gijón lors du match qui a opposé les deux clubs et ceux des supporters de Saragosse à Huesca. le dernier jour du championnat.

Dans le derby des Asturies, la Liga reflète dans ses écrits l’attitude des quelque 300 supporters visiteurs, auxquels ont répondu presque immédiatement quelque 400 supporters locaux dans le premier quart d’heure du match disputé, le 9 de la neuvième journée.

Concernant Saragosse-Huesca lundi 11, le document de LaLiga reproduit à plusieurs reprises les chants de quelque 500 supporters locaux, situés là où se trouve le groupe d’animation local, dirigé contre l’équipe locale, ainsi que son joueur Jorge Pulido et le gardien Andrés Fernandez.

La Liga, qui dénonce chaque semaine les chansons incitant à la violence ou ayant un contenu insultant ou intolérant, comprend également celles chantées par les fans de Fuenlabrada contre Leganés lors du match qui les a opposés le 10, également lors de la dernière journée du championnat.