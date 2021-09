LaLiga et Sorare parviennent à un accord pour lancer des NFT

09/09/2021

Le à 13:14 CEST

.

LaLiga et Sorare, une société de football Fantasy, ont annoncé un accord selon lequel la compétition sera le premier des cinq grands joueurs de football européens à conclure un accord pour lancer des jetons non fongibles (NFT), des actifs numériques avec lesquels les fans peuvent jouer et échanger.

Ceux-ci sont authentifiés grâce à la technologie « blockchain », consistant en un enregistrement inaltérable de contenu numérique unique qui ne peut pas être copié sans perdre son authenticité et qui est vérifiable.

De cette façon, les fans pourront échanger avec les cartes numériques des footballeurs de LaLiga, ce qui permet au tournoi et à ses clubs d’étendre leur marque à l’international et d’atteindre de nouveaux publics, notamment les amoureux du monde de la crypto aux États-Unis et en Asie.

“Nous sommes ravis d’annoncer ce partenariat après plus d’un an à explorer le monde de NFT. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’agir et de nous identifier avec les fans du monde entier”, a-t-il déclaré. Oscar Mayo, directeur exécutif de LaLiga.

“Nous cherchons toujours des moyens d’être plus proches des fans du monde entier, pas seulement en Espagne. C’est une nouvelle façon d’être plus proche des fans du monde entier et de continuer à étendre le suivi de la ligue, pour être de plus en plus mondial , “il ajouta.

A ses côtés se trouvaient les ex-footballeurs Patrick Kluivert et Samuel Eto’o ainsi que le PDG de Sorare Nicolas Julia, qui a expliqué : “Les fans font partie du jeu ces derniers temps. Dans notre jeu, quand vous achetez une carte, c’est la vôtre. Vous peut vendre, acheter. On peut chercher de nouvelles stars quand elles sont jeunes. Une stratégie. Elle peut être modifiée, vous pouvez la garder sur votre propriété.