LaLiga étend sa filiale nord-américaine au Mexique

03/06/2021 à 11:02 CEST

La Ligue espagnole de football a annoncé l’expansion de sa filiale en Amérique du Nord au Mexique dans le but de renforcer sa présence dans le pays pour promouvoir la compétition, augmenter l’activité commerciale et les activités pour les fans mexicains de la compétition espagnole.

De cette façon, LaLiga North America, en tant que filiale que l’association espagnole des clubs est appelée dans la région dans une joint-venture à 50% avec la société Relevent Sports signée en 2018 pour les 15 prochaines années, assumera le bureau que LaLiga a déjà. . avait à Mexico et son personnel, qui sera agrandi pour dynamiser le marché, selon l’association de football.

L’objectif de cette décision est de “renforcer la zone commerciale”, la création et la gestion de contenu “pour faire grandir et augmenter le nombre d’adeptes de LaLiga sur le territoire mexicain”, et de soutenir l’opérateur de télévision qui diffuse les compétitions de LaLiga dans le pays, SKY Sports.

Le mouvement coïncide avec “un moment stratégique pour le football dans la région” selon l’association espagnole des clubs, en raison de la Coupe du monde 2026 qui sera organisée par le Mexique, les États-Unis et le Canada.

“Pour la Liga, c’est le moment de saisir l’opportunité d’accélérer notre croissance dans toute l’Amérique du Nord”, a expliqué le président de l’association, Javier Tebas.

La filiale nord-américaine de LaLiga, dirigée par le responsable américain des médias Boris Gartner, a réalisé six parrainages pour l’organisation espagnole depuis son lancement en 2018 et dispose d’une équipe de 25 personnes dans la région, dont un studio de production de contenu à Guadalajara (Mexique).

Cette joint-venture a obtenu un récent accord audiovisuel avec la chaîne américaine ESPN, propriété de Disney, pour diffuser LaLiga Santander et LaLiga Smartbank pour les huit prochaines saisons, que certains médias ont estimé à 175 millions de dollars (144 millions d’euros) par campagne, soit environ 1 400 millions de dollars (1 156 millions d’euros) sur l’ensemble du contrat.