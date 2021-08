LaLiga I commence après Messi

13/08/2021 à 6h30 CEST

Cet après-midi, LaLiga Santander est lancée, une ligue différente de celle des dernières années, bien que marqué à nouveau par une pandémie qui semble ne pas avoir de fin. Une Ligue dans laquelle il n’y aura pas l’une de ses grandes stars récentes, Leo Messi, ou un autre crack comme Sergio Ramos. Un championnat différent et, encore une fois, austère.

Les 20 participants de la catégorie la plus élevée ont vécu cet été avec deux mots qui les entraînent sur le chemin de l’amertume : limite de salaire. Ils ont dû se serrer la ceinture encore plus, en essayant de réduire les salaires ou le surplus de leur main-d’œuvre. Au contraire, les incorporations sont minimes et sans grandes dépenses. Beaucoup d’entre eux, à un coût nul.

Il suffit de regarder la liste des signatures les plus chères pour se rendre compte de la situation. Il est temps de signer jusqu’au 31 de ce mois, mais pour le moment le plus gros décaissement a été fait par l’Atlético, avec les 35 millions d’euros versés à l’Udinese par le milieu de terrain argentin Rodrigo de Paul. A part une bombe – Mbappé ? – Il ne semble pas que quoi que ce soit va changer dans les deux semaines qui restent du marché d’été.

Libre

Outre De Paul, le Barça et Madrid ont été modérément renforcés jusqu’à présent, avec Memphis Depay et David Alaba comme principaux renforts. Tous deux sont arrivés libres et sont l’un des rares nouveaux visages d’un championnat dans lequel les bancs connaissent également une période de peu de mouvement.

En réalité, 16 des 20 clubs gardent leur manager de la saison dernière. Et bien qu’il y en ait quatre nouveaux, un seul d’entre eux fait ses débuts en Première Division. L’ancien entraîneur espagnol Robert Moreno àIl relève le défi de succéder à Diego Martínez, élu meilleur entraîneur de l’histoire de Grenade. Ils reviennent à LaLiga Santander Carlo Ancelotti -remplaçant de Zidane au Real Madrid- et Michel, qui revient à un Getafe qui s’est entraîné José Bordalas, désormais entraîneur d’un Valence qui veut refaire surface après des années difficiles.

Enfin publique

Ce qui va refaire surface, c’est la présence des supporters dans les tribunes. Le dernier jour de la saison dernière, certains stades ont pu accueillir un nombre minimum de spectateurs et il y aura désormais une plus grande présence, bien que toujours marquée par des restrictions dues à la pandémie. En Catalogne, par exemple, la limitation actuelle est de 30% de la capacité totale de l’installation, bien qu’elle puisse changer.

Ce sont les choses d’une nouvelle normalité qui doivent être acceptées mais dont le football professionnel avait besoin comme de l’eau en mai. A venir, 38 jours dans lesquels nous devrons voir si l’Atlético de Simeone est en mesure de revalider le titre conquis dans le dernier souffle, si des clubs comme Séville ou Villarreal remettent en cause le pouvoir établi et aussi si les trois promus –Espanyol, Majorque et Rayo Vallecano, par ordre d’escalade – ils parviennent à se consolider dans un championnat qui a perdu ces dernières années ses plus grandes références au profit d’autres grandes ligues continentales. Que la balle roule !