09/03/2021 à 14:12 CET



LaLiga continue d’essayer d’être à jour dans toutes sortes de technologies. Cette semaine, l’instance présidée par Javier Tebas a lancé sa propre plateforme immersive, appelée LaLiga eSpace. Cette application comprendra des jeux, des défis et d’autres activités utilisant des techniques de réalité virtuelle, et sera disponible via une application informatique.

La nouvelle plateforme est basée sur un avatar personnalisé par l’utilisateur, qui peut se déplacer dans les différentes salles thématiques liées à LaLiga et trouver divers contenus audiovisuels. Pour les matchs les plus attendus du calendrier, comme le derby entre Séville Oui Betis qui se jouera ce dimanche au Sánchez Pizjuán, des salles dédiées aux supporters des deux clubs sont créées dans la semaine précédant le match.

Au total, six salles sont conçues pour cette plateforme immersive. Au début, l’avatar créé avance à travers un tunnel de vestiaires et atteint le Pièce principale, où les stands de toutes les équipes de Première division, ainsi que l’accès à toutes les pièces. De là, vous pouvez accéder au Salle des sponsors, avec des activités organisées par des sponsors de LaLiga, ou celle de Ambassadeurs, où vous pourrez connaître en profondeur les différents ambassadeurs de l’organisation.

La visite se poursuit à travers le Salle de conférence, où un cinéma virtuel est autorisé à suivre un contenu audiovisuel lié à la compétition, et pour le Salle de jeux, destiné aux utilisateurs d’avoir plusieurs jeux interactifs. Enfin, nous trouvons le Chambre ElGranDerbi, où le contenu de cette semaine sur le match entre le Betis et Séville est activé et qui sera également activé pour d’autres grands matchs de football qui se jouent en Espagne.