LaLiga pourrait ouvrir les stades au public ces quatre derniers jours

27/04/2021 à 00h25 CEST

Le retour du public dans les stades ce serait plus proche que jamais. Selon ‘El Larguero de la Cadena SER’ et ‘El Partidazo de la COPE’, LaLiga aurait transféré au gouvernement la volonté de rouvrir les stades aux supporters à partir de la deuxième semaine de mai et que les quatre derniers jours se joueraient en cette façon de la Ligue avec le public dans les gradins. Une proposition que le gouvernement, selon le «COPE», saluerait également et a déjà donné son feu vert.

Telle est la proposition qui serait sur la table et qui devrait maintenant être ratifiée par toutes les parties, en tenant également compte de la position des clubs. Le gouvernement souhaite que les stades soient à nouveau remplis, avec une entrée symbolique de quelque 5 000 supporters, afin de contribuer à dynamiser la saison touristique de ces prochains mois d’été.

Si finalement les parties ne finissaient pas de parvenir à une entente, selon le «SER», il y aurait une dernière option qui consisterait à ne disputer avec le public que les deux derniers jours de championnat. LaLiga chercherait donc à commencer à faire découvrir les stades aux supporters.