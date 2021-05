LaLiga rectifie et l’Ebar-Barça jouera dimanche

16/05/2021

Activé à 22:54 CEST

La Liga a changé les horaires et tous les matchs ne seront pas joués dimanche à 18h00. Les équipes qui ne jouent rien joueront entre vendredi et samedi.

Il ouvrira le dernier jour Saison Levante-Cadix à 21h00

D’autre part, le Samedi, Deux parties seront jouées: Grenade-Getafe et Séville-Alavés.

Et enfin, le Dimanche, les matchs décisifs se joueront à 18h00.. L’Atlético et le Real Madrid joueront le championnat de la ligue contre Valladolid et Villarreal. Le sous-marin jaune, la Real Sociedad et le Betis se disputeront également les cinquième et sixième places du classement lors de la dernière journée. Tandis que Huesca, Elche et Valladolid se battront pour maintenir la catégorie.

le Eibar-FC Barcelone Il sera également joué dimanche dans un calendrier unifié. LaLiga a rectifié puisque le résultat à Ipurúa peut affecter la relégation. Si Eibar obtient les trois points et que Huesca et Elche sont vaincus, il y aurait un triplé à égalité et l’équipe franjiverde serait sauvée.