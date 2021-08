LaLiga rencontrera les clubs touchés par le conflit avec la Conmebol

25/08/2021 à 20:07 CEST

Hier après-midi LaLiga a publié une déclaration montrant son soutien à tous les clubs espagnols qui ne décident pas de libérer leurs joueurs appartenant aux équipes de la CONMEBOL.

Selon la déclaration de l’employeur, il existe actuellement 25 des 13 clubs différents qui pourraient même être élargis lorsque les listes du Venezuela et de l’Équateur seront connues. Comme l’a exprimé la Ligue dans sa déclaration « que le calendrier international ne peut et ne doit pas être modifié de cette manière » en plus de ne pas comprendre « qu’il est fixé et convenu quatre ans à l’avance et auquel les ligues nationales se sont déjà adaptées en tenant compte compte des circonstances du COVID”.

Il prévoyait également la possibilité d’intenter une action en justice dans cette situation.Une note de la Ligue qui répond notamment aux problèmes déjà exposés dans ce journal sur la façon dont ces dates de la CONMEBOL rendent impossible pour des équipes comme Séville, l’Atlético de Madrid, le Real Madrid, Villarreal ou le Celta d’avoir leurs joueurs pour le match de championnat du 11 et le 12 septembre.

En fait, et comme SPORT l’a appris ; C’est demain jeudi que la Ligue a convoqué tous les clubs de Ligue concernés. En ce moment, le Real Madrid, Séville, l’Atlético de Madrid, Villarreal ou le Celta sont en sécurité.

Ce sera lors de cette réunion où ils détermineront quelles mesures ils adopteront finalement. Tenant toujours compte du fait qu’ils s’exposent à une sanction de la FIFA et à l’impossibilité d’avoir leurs joueurs lors de la quatrième journée de Ligue et, dans le cas des quatre équipes Champions, lors de la première date prévue les 14 et 15 septembre. Ici seraient le Real Madrid, Séville, l’Atlético de Madrid et Villarreal.

Dans notre championnat, c’est une question sportive car à ce jour, la quarantaine pour les citoyens sud-américains telle qu’elle existe en Grande-Bretagne et qui affecte la Premier League n’est plus en vigueur en Espagne.

Depuis cette aube passée, le gouvernement a levé cette quarantaine de dix jours fixée en juillet dernier pour empêcher la propagation du virus, et qui obligeait les citoyens de pays comme l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, la Namibie ou l’Afrique du Sud à devoir passer cette période isolation.

Désormais, ils pourront le faire à condition de certifier avoir le calendrier vaccinal approuvé par l’Agence européenne des médicaments (EMA) ou l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela inclut les vaccins AstraZeneca, Moderna, Pfizer ou Sinopharm.

À ce stade, tous les footballeurs voyageant avec leurs équipes nationales dans cette première fenêtre de septembre devront passer les tests requis par le protocole de la Ligue.

Selon le même, tous les internationaux appelés par leurs équipes, doivent subir des mesures avant de pouvoir rejoindre leur nouveau club. Concrètement, à leur retour dans leur club d’origine, les joueurs et les membres de leur staff technique doivent subir immédiatement un test PCR. »

Ces joueurs ne pourront “avoir aucun type de contact avec tout autre contact du club, du staff technique ou employé, et ne pourront pas non plus reprendre les activités régulières du club tant qu’ils n’auront pas obtenu un test PCR négatif”. En cas de résultat positif, le protocole de la Ligue est appliqué.