LaLiga répond au Barça, à Madrid et à l’Athletic !

17/09/2021

Le à 20:49 CEST

LaLiga n’a pas tardé à répondre à la déclaration du Barça, du Real Madrid et de l’Athletic Club, dans laquelle ils ont assuré qu’ils contestaient l’accord entre LaLiga et CVC. Eh bien, la réponse de l’entité présidée par Javier Tebas ne s’est pas fait attendre. Dans une autre déclaration, l’institution montre « surpris » par l’écriture des trois clubs et se défend.

“C’est surprenant qu’ils remettent en cause quelque chose dont ils ne connaissent toujours pas la fin et plus encore alors qu’il était déjà clair que ces trois clubs (FC Barcelone, Real Madrid et Athletic Club) ne seraient pas affectés économiquement, mais seulement bénéficié de la croissance que la Liga va avoir au cours des prochaines années », indique le communiqué. Une déclaration structurée en quatre points différents, qui sont les quatre réponses à ce que la lettre des trois clubs soulevait.

“Les trois clubs contestent quelque chose qui ne les affecte pas directement, au contraire, ces clubs bénéficieront de la croissance de la Liga en tant que compétition, indiquant clairement que ce qu’ils ne veulent pas, c’est l’expansion et la croissance du reste des clubs“, ajoute un autre le communiqué.