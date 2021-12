LaLiga Santander | L’Athletic Club oublie les buts

12/06/2021 à 23:20 CET

L’Athletic Club de Marcelino García Toral n’a pas réussi le match nul (0-0) contre Getafe au Alfonso Pérez Coliseum et confirme son petit rapport avec l’objectif cette saison 2021/22. En 16 jours au total, Il n’a mené qu’à 24 buts avec une répartition de 13 en faveur et 11 contre, celui avec le pire bilan après Wolverhampton (25).

Les lions, qui restent au milieu du tableau avec 21 points, quatre victoires, neuf nuls et trois défaites, C’est la troisième équipe avec le moins de buts en Liga devant Alavés (12) et Getafe (10), ainsi que l’équipe avec le moins de buteurs avec le même record que Séville de Julen Lopetegui (11).

Les Basques ont une nouvelle fois démontré leur grande sobriété défensive contre un Getafe qui a essayé, mais aussi sa petite poudre à canon ci-dessus : jusqu’à six fois sur les 16 matchs joués ils sont restés banalisés : Elche, Atlético de Madrid, Cadix, Levante, Real Madrid et Getafe.

Consolidation au milieu de la table

A la pointe, l’Athletic Club consolide en milieu de tableau. Malgré le fait que l’objectif reste proche des positions européennes, le début tiède de la saison 2021/22 ne lui permet pas de se rapprocher de la zone haute: ajoute 21 points et reste à six du Rayo Vallecano, sixième, qui rêve de rester à cette position jusqu’à la fin du parcours.

Ceux de Bilbao veulent oublier qu’ils ajoutent un total de sept matchs consécutifs sans gagner: cinq nuls (Espanyol, Real Sociedad, Levante, Grenade et Getafe) et deux défaites (Cadix et Real Madrid). La dernière victoire est venue contre Villarreal d’Unai Emery à domicile en octobre dernier.