LaLiga Santander | Les chiffres de Séville qui dérangent le Real Madrid dans la lutte pour le titre

01/03/2022 à 16:29 CET

Betfair

S’il y a quelque chose qui se démarque dans la lutte pour le titre de champion d’Espagne, c’est le leadership du Real Madrid dans les pronostics, malgré la défaite à Getafe, mais aussi la stabilité de Séville depuis qu’ils ont battu l’Atlético de Madrid au Sánchez Pizjuán.

Selon les prévisions de Betfair, l’équipe de Lopetegui connaît une évolution positive continue dans la course au titre, un titre qu’il n’a remporté qu’une seule fois dans toute son histoire. Les données invitent à l’optimisme chez Nervión.

Aucune équipe n’a marqué autant de buts en première période que Séville cette saison en Liga (16, comme le Real Madrid) et c’est l’équipe qui a encaissé le moins de buts en seconde période (trois). De plus, avec la visite imminente à Cadix, Séville peut fièrement montrer qu’il a remporté trois de ses cinq derniers matches à l’extérieur après n’avoir remporté qu’un seul de ses six précédents à l’extérieur dans la compétition..

Lors de cette visite à Cadix, Séville n’a pas perdu lors de ses quatre dernières visites à Cadix en Liga, sa meilleure séquence sans défaite à domicile contre Cadix dans la compétition, après avoir perdu lors de trois de ses cinq précédentes. Selon les prédictions de Betfair, que Séville remporte la Liga a une probabilité implicite de 10% étant la probabilité la plus élevée depuis le début du championnat. Le triomphe à Cadix pourrait déclencher les pronostics en faveur des Hispaniques.

Le Real Madrid continue de générer une grande confiance

Il est vrai que la défaite du Real Madrid continue de laisser au club blanc une probabilité implicite très élevée de remporter le championnat. Selon les prévisions de Betfair, cette victoire du Real Madrid en Liga atteint une probabilité implicite de 93,5%. Séville n’a enregistré qu’une probabilité de 3% avant le début de la saison et dépasse désormais de loin l’Atlético de Madrid (avec lequel ils étaient à égalité en décembre) et le FC Barcelone.

L’évolution constante de Séville

Selon les prévisions de Betfair, ces données du mois de janvier sont historiques pour l’équipe andalouse au cours de la dernière décennie. Pour avoir une idée, lors de la saison 2015-2016, Séville est partie des cinq meilleurs candidats au titre de champion et n’avait qu’une probabilité implicite de 1,5% de l’atteindre.. En 2017, ceux de Nervión ont généré une confiance un peu meilleure et avaient une probabilité implicite de 2,9%, bien qu’il ait toujours été dans les trois premiers candidats jusqu’à cette saison.

Il se trouve qu’en 2021, Séville a célébré l’anniversaire de l’étape qu’elle n’a pas encore répétée depuis 1946. Le 31 mars dernier n’est pas n’importe quel jour pour Séville. C’était 75 ans, le mariage des brillants du premier et unique titre de champion qui brille dans les vitrines récemment bondées du Ramón Sánchez Pizjuán. Un championnat, celui de la saison 1945-46, que l’équipe de Nervión a réalisé avec un suspense digne d’un film, l’arrachant au Barça entre l’avant-dernière et la dernière journée, qui devait aussi jouer en territoire culé.

L’esprit de 1946

Cet après-midi du 31 mars 1946, Pato Araujo offrit à López à la 7e minute la passe du but qui permettrait finalement aux Nervionenses d’ajouter le nul nécessaire (1-1) aux Corts, dans un match où les deux équipes joué le titre comme s’il s’agissait d’une finale. Séville avait un point d’avance sur les Catalans et ce match nul ou cette victoire les a servis. Bravo égaliserait le score à la minute 67 ‘pour les Catalans, mais la Liga est allée à Séville avec cette équipe mythique d’Araujo lui-même, Busto, Campos, López … et bien sûr le légendaire et encore très jeune Juan Arza, qui a marqué 14 buts cette saison.