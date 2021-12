LaLiga Santander | Séville et le Real Betis sont consolidés en Liga

13/12/2021 à 09h15 CET

Le Séville de Julen Lopetegui et le Real Betis de Manuel Pellegrini n’ont pas échoué lors de la 17e journée de LaLiga Santander et sont consolidés dans la zone noble du classement avec 34 et 33 points, respectivement. C’est la première fois dans toute l’histoire de la compétition qu’à ce stade, il occupe une position aussi élevée (respectivement deuxième et troisième).

#OJOALDATO – Séville (2e) et le Real Betis (3e) sont dans le TOP-3 de la Liga avec une compétition si avancée (16 et 17 matchs joués, respectivement) pour la PREMIÈRE FOIS de TOUTE l’histoire du championnat espagnol. – MisterChip (Alexis) (@ 2010MisterChip) 12 décembre 2021

L’équipe de Manuel Pellegrini, qui a pris d’assaut le Camp Nou lors d’une victoire historique pour se consolider dans la zone noble du tableau, il s’est révélé avec une victoire (4-0) sur la Real Sociedad d’Imanol Alguacil à domicile et reste troisième avec 33 points : ils ajoutent 10 victoires, trois nuls et quatre défaites.

Les hommes de Julen Lopetegui, de leur côté, ont rempli juste ce qu’il faut lors de leur passage à San Mamés avec un but de Delaney en première mi-temps. Avec 34 points et seulement deux défaites à leur casier, les Sévillans sont la seule équipe capable de suivre dans le sillage du Real Madrid. Ils ont également un match en attente pour récupérer contre le FC Barcelona de Xavi Hernández.

Séville et le Betis, vrais candidats au titre ?

La victoire des Bètes sur un rival direct comme la Real Sociedad a déclenché l’illusion à Benito Villamarín, où ils rêvent d’une place en Ligue des champions à la fin de la saison. L’équipe de Manuel Pellegrini est également très confiante en Ligue Europa, où elle est entrée dans les tours finals en tant que deuxième du groupe et veut être en huitièmes de finale.

Les fans de Séville ont plus d’espoir. Après avoir affronté le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone en Liga la saison dernière, l’équipe s’est beaucoup renforcée pour franchir le pas final.: L’équipe de Julen Lopetegui veut se remettre sur les rails et décrocher un titre qui résiste depuis la saison 1945/46.