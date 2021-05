LaLiga Santander Sporting de Gijón: horaire et où regarder à la télévision

30/04/2021 à 20:39 CEST

La Deuxième division du football espagnol c’est une compétition âprement disputée. Cette saison, le cours semble avoir été assez régulier, sans COVID-19 comme prévu. C’est pourquoi nous avons atteint la 37e journée, ce qui signifie que nous nous dirigeons vers la dernière ligne droite. A cette occasion, les postes de promotion directe semblent être fortement décidés dans les chiffres de la Espanyol et Majorque, les équipes les plus fortes et les plus régulières de la compétition. Cependant, la zone de promotion des play-offs semble beaucoup plus contestée. A cette occasion, nous parlons du duel entre les Leganes et le Sporting de Gijón, quels visages seront vus dans le Stade municipal de Butarque.

L’équipe locale a 61 points, une figure qui l’a amené à tenir le quatrième position. De leur côté, les visiteurs voyageront avec impatience d’atteindre les trois points comptant déjà avec 57 et se positionner dans le cinquième place du classement.

Nous pourrons voir la réunion sur Samedi 2 mai à 18 h 15. De même, ils le téléviseront tellement Movistar + comme MiTele Plus, nous aurons donc besoin d’un service d’abonnement pour profiter du jeu. En plus, cette fois, le jeu peut également être apprécié en plein air grâce à Gol.