LaLiga se laisse aimer

Le 5 décembre, le Barça s’est rendu à Cadix en occupant la troisième position et à sept points de l’Atlético. Les colchoneros avaient pris la tête de la Liga il y a deux jours, en neuvième. Et à ce jour. Ceux de Koeman, ce jour-là numéro douze, sont tombés à Carranza 2-1, tandis que ceux de Simeone ont battu Valladolid (2-0), réalisant dix points d’avance sur l’équipe des Blaugrana, différence maximale à ce jour dans le championnat. Ce mois de décembre a été difficile et a donné le sentiment d’être définitif pour les options du Barça pour être champion. Après avoir fait match nul contre Eibar au Camp Nou des semaines plus tard, Koeman était sincère: «C’est très compliqué».

En fait, Cholo Simeone, fidèle à ses soupçons pathologiques, était le seul qui, paradoxalement, donnait de l’espoir aux fans de culé et à tous ceux qui voulaient s’engager dans le train de la Liga. Et il en a été ainsi grâce à l’aide inestimable de l’Atlético, qui a marqué des points dans cinq des huit derniers matchs disputés. L’hémorragie du leader n’a pas été gâchée par le Barça ou le Real Madrid, qui, petit à petit, ont coupé une distance qui semblait insurmontable et qui, après la chute des rojiblancos contre Getafe (0-0), a donné vie à la régularité. tournoi. LaLiga est une question de trois, mais elle a retrouvé ses émotions et est plus vivante que jamais. L’Atlético continue de maintenir la première position, mais a perdu de la régularité, donnant à ses rivaux une balle supplémentaire que les deux ne semblent pas vouloir gaspiller. Les hommes de Zidane ont fait leurs devoirs contre Elche hier et les rojiblancos remarquent déjà leurs encouragements.

Vivre sur le fil

L’équipe madrilène ne trouve pas le football dont elle a besoin pour devenir un rival fiable cette saison, mais sa nature compétitive continue de faire d’elle un sérieux prétendant au titre. Lorsque le Real Madrid sent le sang, il n’a généralement aucune pitié pour sa proie. Contre Elche, il était très proche de dire au revoir au combat à trois dans lequel le championnat de la ligue est devenu. C’était la 73e minute à Valdebebas et sur le tableau de bord le but d’Elche Dani Calvo envoyé. Cependant, deux éclairs de talent de Karim Benzema, le deuxième d’entre eux en rabais, ont permis de renverser la situation. Trois points vitaux pour les madridistas avec lesquels resserrer les écrous de pression sur leur rival citoyen.





La distance qui sépare désormais le leader des meringues est de six points. C’est toujours un avantage important, mais pas décisif avec onze matchs à disputer avant la fin de la Liga. Avec 33 points gratuits toujours détenus, la reddition ne fait pas partie des plans de l’équipe dirigée par Zinedine Zidane.

opportunité en or

Les Blancs se sont provisoirement placés en deuxième position avec un point de plus que le Barça, qui doit désormais déplacer sa puce. Ceux de Koeman, dont la devise «rien n’est impossible»; a été installé dans le vestiaire avec force, ils accueillent ce lundi au Camp Nou Huesca, bas du tournoi et qui n’a pu gagner que trois matches en 26 matches disputés.

L’échec ne fait pas partie des plans des Blaugrana, auxquels ajouter les trois points contre la Huesca leur permettrait de regagner la deuxième place (avec deux points de plus que le Real Madrid) et quatre points derrière l’Atlético, qui doit se rendre au Camp Nou lors de la 35e journée, un match qui devrait être décisif dans la lutte pour le titre. Avant, le 11 avril prochain, le Barça affrontera les hommes de Zidane à Valdebebas. Beaucoup reste en jeu et tout est plus strict que jamais. LaLiga se laisse aimer.