LaLiga se vante de carrière

14 juin 2021 à 14:09 CEST

LaLiga a organisé une conférence ce lundi pour souligner le bon travail qui est fait en Espagne avec le football de base. Dans la présentation étaient présents Juan Florit, chef du département des projets sportifs de la Liga, et les directeurs des équipes de jeunes du RCD Mallorca, Levante et CA Osasuna.

Juan Florit Il a assuré que « l’un des axes du développement des joueurs est la formation intégrale, la 360, dans laquelle, à travers la méthodologie en quatre blocs, nous recherchons une formation globale des enfants qui font partie de nos projets. Il est important de se concentrer sur les entraîneurs, ce sont eux qui doivent intérioriser cette formation pour fournir les mécanismes aux garçons et aux filles avec qui nous travaillons. La formation des jeunes joueurs ne se comprend pas sans une formation complète & rdquor ;. Depuis 2015, LaLiga a promu plus de 400 projets sportifs dans 37 pays, formant 170 000 garçons et filles. “Nous avons eu un objectif et une mission clairs, nous voulons continuer à grandir, ce fut un voyage passionnant et l’un des plus grands défis a été de savoir comment rapprocher nos valeurs de LaLiga des différentes cultures et contextes avec lesquels nous avons travaillé, ” expliqua Florit.

Miguel Toni, manager de Cantera au RCD Mallorca, a commenté qu’« à Majorque, nous sommes le club de référence sur l’île pour les joueurs qui souhaitent être formés par les meilleurs entraîneurs. Nous voulons attirer les meilleurs talents de l’île. Nous attachons une grande importance à la partie non sportive du joueur & rdquor ;.

Pour sa part, Sergio Gomez, directeur de l’Escuela de Levante UD, a souligné que « le niveau de formation des entraîneurs et des joueurs est très élevé. Le point de compétence au jour le jour est un défi très élevé. Les clubs misent sur une structure solide dans la carrière. Nous lui donnons un mélange de science et de proximité & rdquor ;.

Finalement, Ange Alcade, directeur du football junior du CA Osasuna : « C’est un club qui appartient à ses membres, des quatre qui appartiennent à ses membres. Ils choisissent ceux qui vont diriger le club et cela génère un sentiment de pertinence qui s’étend au joueur. La carrière est notre idiosyncrasie, Osasuna ne peut être comprise sans sa carrière. Ici, nous travaillons pour que le joueur ait plus facilement la possibilité d’en tirer le meilleur parti, de l’optimiser. Nous sommes très clairs qu’ils le ressentent & rdquor ;.

Les trois clubs ont souligné l’importance du tournoi LaLiga Promises, qui donne de la visibilité au football de base et aide les enfants à ne pas perdre l’illusion d’être des footballeurs.

DÉMARRAGE DU PROJET « LALIGA TRAINING HUB »

LaLiga Training Hub est “un exemple commun pour nos clubs de LaLiga. Depuis des années, nous développons des réunions de carrière de jeunes LaLiga Santander ou Smarbank et discutons des défis et de l’avenir du football de base. Des projets spécifiques tels que LaLiga Training ont émergé de ces réunions. Hub, un programme exclusif pour les responsables de la carrière et nous l’avons construit main dans la main avec eux”.