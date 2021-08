LaLiga Smartbank démarre avec de nombreux favoris

08/12/2021 à 18:25 CEST

LaLiga Smartbank 2021/22 commence le week-end du 13 au 15 août avec un grand nombre d’équipes comme candidats possibles à la promotion à LaLiga Santander. Les aspirants les plus sérieux sont, sans aucun doute, les trois descendants : Eibar, Real Valladolid et SD Huesca sont les équipes les plus puissantes avec la permission de Gérone, Almería, Sporting ou Leganés, qui a fait une bonne campagne en 2020/21.

La deuxième division espagnole compte un grand nombre de clubs historiques tels que Las Palmas, Málaga, Real Oviedo, Sporting, Real Saragosse ou Tenerife, qui se battent depuis des années pour revenir dans l’élite sans succès. La catégorie argent est l’une des compétitions les plus compliquées et les plus exigeantes du football national : 22 équipes se battent pour deux places de promotion directe et une comme meilleure équipe de la promotion.

Le grand favori est encore une fois SD Huesca : au cours des quatre dernières années, il n’a pas passé plus d’une saison dans la même catégorie. Il a augmenté en 2018, il a baissé en 2019, il a augmenté à nouveau en 2020 et il a baissé en 2021. Et il l’a fait malgré le fait de dépendre de lui-même le dernier jour : a fait match nul contre Valence et la victoire d’Elche sur l’Athletic Club l’a exclu de la dernière place de permanence.

Valladolid, Eibar, Almería, Gérone, Sporting ou Leganés, les projets les plus solides

Au-delà des Aragonais, les principaux candidats sont également les descendants récents du Real Valladolid et d’Eibar. Au cours de la dernière décennie, Valladolid a réalisé jusqu’à deux occasions, ce qui n’a été réalisé précisément que par le SD Huesca consécutivement. A Ipurua, par contre, ils veulent profiter de l’expérience de sept saisons dans l’élite pour revenir immédiatement.

Almería, Gérone, Leganés (équipes de promotion) et le Sporting sont d’autres candidats qui ont été très proches de l’atteindre la saison dernière, ce qui leur donne cette année un certain favoritisme dans les pronostics.. Ceux de Gérone ont laissé échapper une belle recette au match aller contre le Rayo Vallecano et ils sont restés aux portes une fois de plus de l’ascension.