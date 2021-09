LaLiga Smartbank Ibiza: horaire et où regarder à la télévision

29/09/2021

Act à 11:20 CEST

La 8e journée de LaLiga Smartbank commence à s’échauffer pour nous montrer le meilleur football que cette deuxième division du football espagnol peut offrir. La compétitivité extrêmement élevée de cette compétition signifie que les positions sont très serrées et que de nombreuses équipes ont de très grandes opportunités de se positionner dans les positions les plus élevées. A tel point qu’entre la première et la douzième place il n’y a que six points de distance. Cette fois, ils font face l’Eibar et l’Ibiza au stade d’Ipurua.

Les équipes actuellement en poste de promotion directe sont les Sporting de Gijón et Almeria. Pendant ce temps, les équipes en lice pour la ligue de promotion sont Ponferradina, Ibiza, Tenerife et Eibar. D’autre part, les équipes qui obtiennent les pires résultats sont Alcorcón, Amorebieta, Real Sociedad II et Burgos.

HORAIRE ET O VOIR LE JOUR 8 DE LALIGA SMARTBANK À LA TÉLÉ

Nous pouvons profiter de ce jeu sur Dimanche 3 octobre 2021 à 14h00. Il sera émis par, Movistar LaLiga, appartenant à Movistar +.