LaLiga vend les droits de télévision à Movistar et DAZN pour 4,95 milliards d’euros

LaLiga a annoncé ce lundi la vente des droits audiovisuels de LaLiga Santander pour les cinq prochaines saisons, celles entre 2022/23 et 2026/27, aux plateformes Movistar et DAZN pour un montant total de 4 950 millions d’euros.

L’entité présidée par Javier Tebas a qualifié l’opération d' »historique » pour les clubs de football espagnols et les supporters et, à travers un communiqué officiel, a expliqué les termes du concours de récompenses qui s’est terminé ce lundi.

« Le concours a été résolu avec l’attribution de 4 950 millions d’euros pour les 5 prochaines saisons, les gagnants étant : Movistar avec un total de 5 matchs par jour plus 3 jours complets ; et DAZN avec 5 autres matchs par jour », a expliqué LaLiga.

« Cela représente une légère augmentation des revenus audiovisuels par rapport aux lots équivalents du cycle précédent.. Les lots en attente d’attribution, correspondant à LaLiga SmartBank, la chaîne Horeca et le jeu en clair, feront vraisemblablement l’objet d’un appel d’offres entre février et mars 2022″, a-t-il ajouté.

Avec cette opération, LaLiga, a-t-il souligné, parvient à « maintenir » les revenus audiovisuels dans un « contexte » où la plupart des grands championnats européens « ont atteint un pic » et ils réduisent leurs revenus dans les derniers cycles alors que de nombreux experts du secteur « prévoyaient des baisses importantes ».

« La possibilité que cette fois les offres soient pour 5 ans contribue à une plus grande stabilité à moyen terme et crée une plus grande certitude parmi les soumissionnaires retenus pour investir dans le contenu. De cette façon, LaLiga est comparable à ce qu’ils font déjà dans d’autres ligues et des grandes compétitions sportives, renforçant leur compétitivité », a-t-il ajouté.

De même, LaLiga a souligné que le nombre d’offres nationales et internationales reçues par son organisation pour commercialiser les droits était très élevé et a exprimé l’intérêt que le championnat espagnol a suscité « grâce à son excellent produit audiovisuel.

« En plus de ce prix au niveau national, nous avons récemment participé à d’autres accords internationaux de grande importance aux États-Unis, au Mexique et en Amérique latine., qui réaffirment également l’intérêt de l’industrie internationale pour la Liga et assurent la stabilité économique de la concurrence à moyen terme », a conclu le communiqué précité.