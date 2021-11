L’alignement de la grille de Formule 1 2022 confirmé avec George Russell rejoignant Lewis Hamilton et Guanyu Zhou remportant une « percée dans l’histoire du sport automobile chinois »

Guanyu Zhou est entré dans l’histoire en devenant le premier pilote chinois de Formule 1 à signer un contrat pour Alfa Romeo en 2022.

La grille de l’année prochaine est maintenant complète suite à l’annonce que le joueur de 22 ans remplacerait Antonio Giovinazzi en partenariat avec Valtteri Bottas.

Mais que savons-nous du leader de la Formule 2 Zhou et à quoi ressemble la grille complète de la F1 pour 2022 ? talkSPORT.com a tous les détails…

Qui est Guanyu Zhou ?

Le pilote né à Shanghai a fait partie de l’académie des pilotes Ferrari pendant quatre ans à partir de 2014 avant de rejoindre l’écurie des jeunes pilotes de Renault en 2019.

Zhou, un espoir très apprécié en Formule 2, est actuellement deuxième derrière son compatriote junior alpin Oscar Piastri au classement 2021.

Il a remporté trois courses cette année et bénéficie d’un soutien financier important, car l’arrivée de Zhou devrait attirer davantage de sponsors chinois dans le sport.

Giovinazzi, qui a rejoint Alfa Romeo en 2019, n’a terminé que huit fois dans le top 10 et sa sortie laisse la F1 sans pilote italien.

Zhou a signé un accord pour courir pour Alfa Romeo en 2022 et remplacer Giovinazzi.

Zhou: « J’ai rêvé dès mon plus jeune âge de grimper le plus haut possible dans un sport qui me passionne et maintenant le rêve est devenu réalité.

« C’est un privilège pour moi de commencer ma carrière en Formule 1 avec une équipe emblématique, une équipe qui a introduit tant de jeunes talents dans la Formule 1 dans le passé. Maintenant, le rêve est réalité.

« Je me sens bien préparé pour l’immense défi de la Formule 1, le summum de mon sport, aux côtés d’un talent éprouvé de classe mondiale à Valtteri Bottas.

« Je souhaite remercier l’équipe Alfa Romeo Racing pour cette opportunité. L’année prochaine, l’objectif sera d’apprendre le plus possible et le plus rapidement possible.

« Être le tout premier pilote chinois en Formule 1 est une percée dans l’histoire du sport automobile chinois.

« Je sais que beaucoup d’espoirs reposeront sur moi et, comme toujours, je considérerai cela comme une motivation pour devenir meilleur et accomplir plus. »

Chef d’équipe Frédéric Vasseur a ajouté: « C’est un pilote très talentueux, comme ses résultats en F2 l’ont montré, et nous sommes impatients d’aider son talent à s’épanouir encore plus en Formule 1. »

Russell a été photographié en attente d’obtenir l’autographe de Hamilton et le rejoindra désormais à la grille de départ de Mercedes 2022 Formule 1 Mercedes: Lewis Hamilton, George RussellRed Bull: Max Verstappen, Sergio PerezFerrari: Charles Leclerc, Carlos SainzMcLaren: Lando Norris, Daniel RicciardoAlpine: Fernando Alonso, Esteban OconAlphaTauri : Pierre Gasly, Yuki TsunodaAston Martin : Sebastian Vettel, Lance StrollAlfa Romeo : Valtteri Bottas, Guanyu ZhouWilliams : Nicholas Latifi, Alex AlbonHaas : Nikita Mazepin, Mick Schumacher

F1

Giovinazzi n’a plus sa place sur la grille de F1 l’année prochaine