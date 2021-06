L’alignement de l’Allemagne a été divulgué: Havertz entré, Sane sorti et Kimmich à l’arrière droit?

L’Allemagne affrontera la Lettonie demain dans ce qui sera son dernier match amical avant le début de l’Euro, mais il semble que Joachim Low n’ait pas encore appris sa leçon. Selon la composition utilisée à l’entraînement telle que rapportée par Sportbuzzer, la ligne de fond à trois est toujours en jeu et le onze de départ n’a fait qu’empirer.

Selon le rapport, la formation apporte deux joueurs de Chelsea pour deux joueurs du Bayern Munich, prouvant que Low a complètement perdu l’intrigue. Kai Havertz prend la place de Leroy Sane sur l’aile, tandis qu’Antonio Rudiger remplace Niklas Sule en défense. La formation était toujours le 3-4-3 auquel nous nous sommes habitués au fil des ans, mais avec Joshua Kimmich à l’arrière droit au lieu de Lukas Klostermann.

Voici à quoi cela devrait ressembler, basé sur la description de Sportbuzzer :

Il y a beaucoup à critiquer ici, alors examinons tout cela aussi brièvement que possible :

La formation utilise toujours une ligne de fond à 3, à laquelle aucun de ces joueurs n’est habitué au niveau du club, à l’exception de Gosens, qui joue pour l’Atalanta. Gundogan et Kroos n’ont jamais été en mesure de former un couple solide au niveau international – aucun des deux joueurs ne peut vraiment défendre la ligne de fond. Bien que cela puisse être la raison derrière l’utilisation du 3-4-3 au lieu d’un 4-2-3-1, il est impossible que l’Allemagne ne concède pas si la couverture du milieu de terrain n’est pas là. Peut-être que le match contre la Lettonie se passera bien, mais vous ne pouvez pas vous aligner comme ça contre la France. Sule ne pas être dans la programmation n’a pas beaucoup de sens. Ne peut-il pas plutôt être déplacé à l’arrière droit? Kimmich pourrait alors rester au milieu de terrain et garder les choses ensemble. Malgré les critiques de Jogi, je ne pense même pas que Sule ait été mauvais dans le match contre le Danemark. Il était le défenseur le plus avancé d’Allemagne et le seul à essayer de faire progresser le ballon. Il a empêché les choses de devenir statiques et a aidé le milieu de terrain. Devenir plus défensif en le laissant de côté semble être une erreur. Si Havertz remplace Sane, il est probablement joué comme ailier plutôt que comme attaquant. Ce n’est pas exactement une grande utilisation de ses capacités, même s’il aura le soutien de Kimmich de son côté. De plus, supprimer Sane en général semble être une mauvaise idée, car vous supprimez le peu de chimie que vous avez entre les joueurs du Bayern déjà dans l’équipe. Kimmich, Gnabry et Muller sont tous habitués à jouer avec Sane – il devrait être dans la formation. Si Havertz est effectivement au poste d’attaquant, cela signifie que Thomas Muller a été écarté, une position qu’il ne préfère pas. Ne recommence pas, s’il te plaît.

Si cela fonctionne, bravo à Low d’avoir fait quelque chose de positif pour la première fois en trois ans. Cependant, le match contre la Lettonie sera très surveillé demain. L’Allemagne ne peut pas se permettre un autre match serré ou une victoire médiocre. La performance DOIT être bonne, sinon les vents de mauvais augure continueront de souffler jusqu’à l’Euro.