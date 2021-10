L’alignement de petites balles des Knicks a inversé la tendance lors de la victoire de la soirée d’ouverture contre les Celtics

Obi Toppin jetant un dunk, dos à la caméra, uniforme blanc, ouverture de la saison

Evan Fournier et Julius Randle a aidé à porter les Knicks dans leur double victoire contre Boston mercredi.

Fournier et Randle combinés pour 67 points sur près de 50 pour cent de tirs; ils ont chacun frappé des coups clés tard dans le premier match de la saison des Knicks.

Mais Randle et Fournier n’ont pas la chance de réussir ces tirs si les Knicks n’ont pas une petite formation au début de la seconde moitié. La programmation – avec Randle au centre et Obi Toppin à l’avant puissant – a changé le jeu contre Boston.

New York a dominé les Celtics par 13 avec Toppin et Randle sur le terrain ensemble. RJ Barrett avait 14 points en jouant avec la plus petite formation.

« Cela nous a fait avancer, nous a mis à l’étage ouvert » Tom Thibodeau dit après la victoire. La formation de petites balles a devancé Boston de 15 points en huit minutes de la troisième. Ils ont forcé quelques revirements et ont profité de l’habileté de Toppin en transition.

L’attaquant de deuxième année a obtenu deux bons résultats en transition. Quand il n’attaquait pas la jante, il forçait les Celtics à se démener en courant simplement sur le sol.

« Si nous obtenons un rebond, je décolle », a déclaré Toppin.

Les Knicks sont probablement allés avec une formation plus petite mercredi en raison d’une blessure. Nerlens Noël (genou) et Taj Gibson (personnel) n’étaient pas dans l’alignement. Il était donc logique d’essayer une programmation mettant en vedette Randle et Toppin en première ligne.

Étant donné à quel point cela a bien fonctionné, vous vous demandez si Thibodeau y ira même lorsque ses centres seront en bonne santé.

Cela aide clairement Toppin, qui excelle dans la transition.

La foule de Garden a scandé «Obi, Obi» à quelques reprises en seconde période après les dunks de Toppin.

Le chant était le résultat du travail quotidien que Toppin a effectué pendant l’été; lui et Emmanuel Quickley s’entraînerait presque quotidiennement au centre d’entraînement de Knick.

Si vous avez suffisamment écouté Toppin au cours de l’été, vous n’avez peut-être pas été surpris par sa pièce de mercredi. Toppin a répété à maintes reprises pendant l’intersaison qu’il était motivé pour jouer beaucoup mieux cette saison qu’il ne l’a fait en tant que recrue.

Si mercredi soir était une indication, Toppin devrait être en mesure d’atteindre cet objectif.