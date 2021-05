L’alignement possible de Luis Enrique pour l’Eurocopa

25/05/2021

Luis Enrique a rendu publique lundi la liste des 24 joueurs appelés pour disputer le Championnat d’Europe. Une liste avec de grandes absences, comme dans le cas de Sergio Ramos, et qui a laissé une nouvelle inhabituelle: l’absence de joueurs du Real Madrid.

Parmi les grandes absences, deux footballeurs qui ont été protagonistes avec Luis Enrique laissant une belle performance: Canales et Navas. Mais il y a plus: des noms comme Iñigo Martínez, avec des problèmes physiques, ont également été largement commentés. Ou des footballeurs comme Aspas ou Nacho, qui étaient dans les bassins de nombreux journalistes et fans.

En revanche, il y a trois représentants du Barça: Busquets, Jordi Alba et Pedri, et celui qui finira par être: Eric Garcia. En outre, deux autres joueurs formés à La Masia tels que Olmo et Adama ont également participé à l’appel.

Malgré le fait que certains ont interprété dans le choix de certains joueurs la possibilité pour Luis Enrique d’essayer un système à trois centrales, jusqu’à présent a été ferme avec le 4-3-3.

L’entraîneur a travaillé avec ce système jusqu’à présent et c’est dans ce contexte que cet alignement probable est basé si le tournoi commence maintenant.

🚨 OFFICIEL | NOTRE SÉLECTION !!! 🇪🇸 Ce sont les 24 footballeurs qui défendront les couleurs de @SeFutbol dans # EURO2020. 💪🏻 Votre cri d’encouragement sera notre énergie dans la lutte pour le Championnat d’Europe !! # SomosEspaña # SomosFederación pic.twitter.com/KY87e0im3p – Équipe espagnole de football (@SeFutbol) 24 mai 2021

Dans le but, Unai Simón est le pari de Luis Enrique. Le gardien de l’Athletic a été un partant et devance De Gea et Robert Sánchez. Pour l’arrière droit, il semble qu’il continuera d’insister avec Marcos Llorente, malgré le fait qu’à l’Atlético il ait été l’un des joueurs les plus différentiels du championnat, jouant beaucoup plus avancé.

La paire centrale aujourd’hui serait formée par Eric Garcia et Pau Torres. Le défenseur central de la ville est un pari clair de Luis Enrique. Bien qu’il n’ait pas joué cette saison, il lui a donné une place de choix au sein de l’équipe nationale.

L’Asturien aime l’intelligence et le leadership du Catalan et compte bien commencer. Avec lui, le défenseur de Villarreal, qui s’est avéré être l’un des meilleurs de la Liga cette saison. Mais tu dois garder l’astérisque Laporte, un footballeur spécial, convoqué à la dernière minute mais qui peut finir par avoir un rôle de premier plan.

Pour l’arrière gauche, il y a moins de doutes: Jordi Alba commence avec un avantage sur Gayà. Au centre du terrain, Busquets devance Rodri pour occuper le milieu de terrain, même si les deux ont compté pour l’entraîneur.

Sans chaînes dans la liste des convoqués, au jour d’aujourd’hui Fabián et Koke il a de nombreux numéros pour occuper les deux intérieurs. Mais ici, nous devons prendre en compte l’émergence de Pedri.

Le canari a déjà montré son niveau au Barça et ne joue contre lui qu’après avoir terminé la saison un peu fatigué et le peu d’expérience avec l’équipe nationale. Pedri se battra pour un poste avec Fabián tandis que Thiago rendra la tâche difficile pour Koke. Si le fils de Mazinho est à son meilleur, il aura des options pour finir d’entrer dans les onze.

Pour l’attaquant Ferran Torres (City) et Olmo (Leipzig) sur les ailes et Gerard Moreno (Villarreal) comme avant-centre. La position de neuf est l’une de celles qui ont suscité le plus de débats et Morata pourrait également finir par l’emporter.

Ainsi, le onze type le plus probable aujourd’hui serait: Unai Simón, Marcos Llorente, Eric Garcia, Pau Torres, Jordi Alba; Busquets, Koke, Fabián; Ferran Torres, Gérard Moreno, Dani Olmo.