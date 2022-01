‘L’allée des âmes perdues’, le nouveau de Guillermo del Toro

Le 28 janvier prochain sortira L’allée des âmes perdues, le film le plus récent de Guillermo del Toro, un remake éponyme d’un film sorti en 1947 sous la direction de Edmond Goulding, reconnu pour la réalisation Super hôtel (1932), Victoire amère, la vieille fille (1939) ou Le fil du rasoir (1946).

Les deux films, les deux du taureau comme le Goulding, ils sont inspirés d’un roman qu’il a écrit William Lindsay Gresham en 1946, où il entre dans le monde du spectacle et de ses personnages particuliers. Gresham a écrit cet ouvrage après avoir combattu dans le Brigades internationales pendant la Guerre civile espagnole, là, ils lui ont parlé d’une attraction foraine connue sous le nom « le monstre », qui était en fait un ivrogne qui a accepté de dévorer des poulets ou des serpents vivants afin d’avoir un verre de plus.

À cet égard, il a commenté Gresham: « L’histoire du monstre me hantait. Finalement, pour m’en débarrasser, j’ai dû l’écrire. Le roman, dont il était la base, semblait horrifier les lecteurs autant que l’histoire originale m’horrifiait. »

Un argument qui a sans doute retenu l’attention de Guillermo del Toro, qui se caractérise par son amour des histoires fantastiques. Cette nouvelle version de L’allée des âmes perdues (2022) a Bradley Cooper comme Stan Carlisle, protagoniste de l’histoire, avec Cate Blanchett comme Lilith Ritter, Rooney comme Molly Chaill, Willem Dafoe comme Clem Hoatley, entre autres.

Quelques semaines après la sortie du film sur grand écran, un clip exclusif a été diffusé avec des avant-premières du film ainsi que les impressions de certains acteurs et de Guillermo del Toro à propos de ça:

« L’Allée des âmes perdues est une histoire sur le destin, sur un personnage qui pourrait changer sa vie et, même ainsi, sa propre fierté est si forte qu’elle devient son destin », dit-il. du taureau.

Pour Toni Collete « Il s’agit d’un homme qui se cherche dans les environs d’une foire itinérante et de toutes les personnes qui y sont, il est un aimant pour ce type de personnes qui croient qu’elles n’appartiennent à nulle part. »

« Le film se déroule dans deux mondes très différents : celui d’une foire et celui de la haute société. Mais l’obscurité dans ce monde réel est beaucoup plus menaçante et terrifiante. L’allée des âmes perdues, c’est la nuit noire de l’âme et elle gravite autour de Stan et de son implacable envie d’atteindre le sommet coûte que coûte », raconte l’actrice. Cate Blanchet.

Ce film explore le film noir, il vise également à rendre visibles les problèmes politiques que la société entretient constamment, bien qu’il y ait un méchant qui provoque la terreur, l’épicentre du mal se trouve dans l’obscurité qui entoure le protagoniste.

Selon le synopsis officiel du film : « Dans le New York des années 40, l’escroc Stanton Carlisle fait équipe avec un médium et son mari, un mentaliste, pour voler un dangereux millionnaire. Le groupe est assisté d’un mystérieux psychiatre qui a son propre plan. «