L’allégeance des Américains à l’hymne national reste forte malgré les protestations, selon un sondage .

Les sondages avant la saison 2021 de la NFL indiquent que, malgré un paysage de plus en plus politique pour le sport et ses fans, les Américains préféreraient massivement que l’hymne national continue d’être le seul hymne joué avant les matchs.

Selon un récent sondage mené par l’American Majority Project de Newt Gingrich en collaboration avec McLaughlin & Associates, un total de 61 % des Américains pensent que « seul » l’hymne national américain devrait être joué aux NFL Games. Ce chiffre augmente légèrement à 64% chez les républicains et tombe à 58% chez les indépendants, tandis que 11% des personnes interrogées ont déclaré ne pas savoir.

Le sondage a été mené à la suite de la récente décision de la NFL de jouer « Lift Every Voice and Sing » – souvent appelé l’hymne national noir – avant tous les matchs de la saison à venir, avant de jouer l’hymne national américain. La chanson a été initialement introduite par la NFL lorsqu’elle a été chantée par Alicia Keys au Super Bowl pour la saison 2020-2021. La décision de jouer la chanson avant chaque match ferait partie de l’investissement d’un quart de milliard de dollars de la ligue dans les messages et les initiatives de justice sociale.

Certains ont critiqué la décision de la NFL de jouer les deux chansons. Le commentateur politique et animateur de télévision Armstrong Williams a déclaré que le changement était motivé par « la culture progressiste réveillée ».

« Tout est question de symbolisme pour eux. Cela ne changera pas la vie d’un Noir américain dans ce pays », a-t-il déclaré lors d’une apparition sur The National Desk. “S’ils voulaient vraiment aider les Noirs, vous ne pouvez pas le faire avec du symbolisme”, a-t-il poursuivi.

Depuis plusieurs années, la NFL est au centre de la polémique sur les joueurs agenouillés pendant l’hymne national. Le quart-arrière des 49ers de San Francisco de l’époque, Colin Kaepernick, a lancé la tendance en 2016. Récemment, des athlètes se sont manifestés pour discuter de leur malaise à se concentrer sur la politique plutôt que sur leur sport et l’objectif ultime de gagner.

Le sondage Gingrich-McLaughlin a montré que les Américains restent fermement attachés à l’hymne original écrit par Francis Scott Key, avec 64% déclarant que le Congrès devrait adopter la «Star Spangled Banner» comme «unique» hymne national américain tandis que 19% étaient opposés et 17% ont déclaré qu’ils ne savait pas.

En ce qui concerne la question de savoir si la bannière étoilée devrait être la seule question jouée lors des matchs de la NFL, les démocrates, les républicains et les indépendants ont maintenu des chiffres similaires dans tous les domaines – un phénomène relativement rare dans les sondages politiques.

« L’hymne national est généralement une force unificatrice et non séparatrice. C’est quelque chose sur quoi la plupart des Américains sont d’accord. C’est quelque chose sur lequel nous devrions tous être d’accord, et ce sondage le montre », a déclaré Jim McLaughlin de McLaughlin & Associates.