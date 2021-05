L’Allemagne a interdit la politique de confidentialité controversée “ à prendre ou à laisser ” de WhatsApp qui entre en vigueur le 15 mai, l’Inde sera-t-elle la prochaine?

Actuellement, des affaires parallèles relatives à la politique de confidentialité sont entendues par le CH de Delhi et le tribunal supérieur.

Politique de confidentialité mise à jour de WhatsApp: Les problèmes ne semblent pas prendre fin pour WhatsApp à cause de sa politique de confidentialité mise à jour. Désormais, l’agence allemande de protection des données de Hambourg a interdit au géant des médias sociaux Facebook de traiter les données utilisateur supplémentaires qu’il collecte auprès de WhatsApp dans le cadre de la politique de confidentialité mise à jour qui a été annoncée au début de l’année. La politique a été critiquée par les utilisateurs et les pays du monde entier depuis son annonce, car WhatsApp ne partage pas seulement des données supplémentaires avec Facebook, mais ne permet pas non plus aux utilisateurs de refuser d’accepter cette politique. Les nouveaux termes et conditions entreront en vigueur le 15 mai et WhatsApp l’a déjà averti, il rendra essentiellement son application «inutile» si les utilisateurs ne les acceptent pas (après une période de temps non divulguée).

Facebook, quant à lui, examine maintenant ses options pour faire appel de la directive.

L’histoire jusqu’ici

La politique avait été annoncée en janvier de cette année à l’improviste par l’application de messagerie instantanée, et elle avait donné aux utilisateurs le temps jusqu’au 8 février pour accepter la politique. La plate-forme avait déclaré que les utilisateurs qui choisiraient de ne pas accepter la politique ne seraient plus en mesure d’utiliser WhatsApp, d’une manière exploitant sa position dominante et tentant d’inciter les utilisateurs à accepter la politique controversée.

Cependant, il y a eu beaucoup d’indignation mondiale à ce sujet, au cours de laquelle le magnat de la technologie Elon Musk a également tweeté «Use Signal» dans une tentative apparente de dire à ses millions d’abonnés Twitter de passer de WhatsApp à l’alternative à but non lucratif axée sur la confidentialité. Cela a conduit à une augmentation significative de la base d’utilisateurs de Signal ainsi que de son concurrent Telegram, qui ont tous deux commencé à préparer leurs plates-formes pour accueillir les utilisateurs de WhatsApp en ajoutant un tas de fonctionnalités et en facilitant la commutation. Au milieu de tout cela, WhatsApp a reporté la mise en œuvre de la politique au 15 mai et a décidé de profiter de ce temps pour «sensibiliser les utilisateurs aux nouvelles conditions». Désormais, la mise en œuvre de la politique a de nouveau été différée.

Pendant ce temps, en Inde, le ministère de l’informatique de l’Union a pris connaissance du tollé et a commencé un examen minutieux de celui-ci pour déterminer s’il enfreignait les lois en vigueur dans le pays. Certains utilisateurs ont également déposé des requêtes auprès de la Haute Cour de Delhi et de la Cour suprême concernant cette question.

Le statut de la politique en Inde

L’Inde avait cherché à bloquer la mise en œuvre de la politique actualisée pendant qu’elle faisait l’objet d’une enquête, mais maintenant que la mise en œuvre a été reportée, au moins pendant quelques semaines, il n’est plus nécessaire de s’attarder sur cette question pendant un certain temps.

Le ministère de l’informatique avait, peu après avoir pris connaissance de la politique, écrit à WhatsApp déclarant que la politique était «très préoccupante» en ce qui concerne le choix ainsi que l’autonomie des utilisateurs indiens de la plate-forme. Le ministère avait également affirmé qu’avec la politique mise à jour, la société appartenant à Mark Zuckerburg serait en mesure de faire des déductions très précises et invasives sur les utilisateurs. En dehors de cela, le Centre avait également envoyé à WhatsApp 14 questions sur la politique mise à jour et les détails sur la façon dont les données collectées en Inde étaient stockées. Plus tard, le ministère a également déclaré à la Haute Cour de Delhi que la politique de confidentialité mise à jour enfreignait les règles informatiques de 2011 pour cinq chefs d’accusation.

Un plaidoyer avait également été déposé devant la cour suprême qui alléguait que WhatsApp se livrait à un traitement différencié entre les utilisateurs en Inde et ceux en Europe, car la politique avait, en janvier, été appliquée à tous les pays à l’exception de ceux d’Europe.

Actuellement, des affaires parallèles relatives à la politique de confidentialité sont entendues par le CH de Delhi et le tribunal supérieur.

Cependant, en raison des critiques auxquelles il est confronté en Inde, Facebook a maintenant riposté au Centre, si l’on en croit les rapports, affirmant que des applications comme koo, BigBasket, Aarogya Setu, Zomato et Ola, ainsi que des géants de la technologie comme Zoom , Microsoft et Google collectent autant, voire plus, de données collectées par Facebook dans le cadre de la politique mise à jour. Des rapports ont indiqué que la réponse avait été déposée dans un affidavit soumis au CH de Delhi contre une pétition.

Dans le dernier développement, un haut fonctionnaire du ministère de l’informatique a déclaré que le gouvernement essayait de manière proactive de trouver la meilleure option en ce qui concerne cette question.

Le ministère est en mesure de tirer parti du fait que l’Inde constitue l’une des plus grandes bases d’utilisateurs de Facebook et de ses services. En dehors de cela, le gouvernement peut également faire pression sur Facebook pour qu’il accorde à l’Inde une exemption de la politique de type européen, surtout maintenant que l’Allemagne a interdit à Facebook de collecter des données supplémentaires via WhatsApp. L’Inde est, dans tous les cas, à un point fort en ce qui concerne les applications qui auraient violé la vie privée des utilisateurs, en particulier parce que Facebook est bien conscient du fait qu’en 2020, l’Inde a interdit plus de 100 applications avec des liens chinois, y compris des applications très populaires comme TikTok. et PUBG Mobile. Le Centre pourrait également être en mesure de tirer parti de cette position forte, car Facebook subirait un coup dur s’il perdait sa vaste base d’utilisateurs en Inde.

Mais il vaudrait peut-être mieux pour l’instant attendre de voir comment les choses se passent à cet égard.

