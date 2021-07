L’Allemagne a-t-elle sous-performé à l’Euro ? Un expert le pense

L’ancien défenseur du Bayern Munich Markus Babbel a récemment été interviewé par NetBet, et l’actuel manager du Western Sydney Wanderers Football Club et le joueur de 38 ans n’ont pas été impressionnés par la façon dont Die Mannschaft a été gérée aux Championnats d’Europe.

« Ce n’était pas bon. Surtout notre entraîneur (Joachim Löw) n’était pas assez bon », a déclaré Babbel. « Trop de joueurs ne jouaient pas dans leur meilleure position et lorsque vous jouez dans une compétition aussi difficile que les Championnats d’Europe, il est très difficile de gagner comme ça. Si vous ne vous sentez pas à l’aise de jouer dans une certaine position, alors vous allez sortir de la compétition et c’est ce qui s’est passé.

Babbel n’était pas satisfait de la façon dont l’Allemagne ne semblait pas préparée à jouer dans la formation 3-4-3 alors que l’équipe avait des années pour mettre pleinement en œuvre le système.

« La plus grande surprise pour moi a été qu’il (Löw) a eu tellement de temps pour trouver une équipe et un système pour jouer. Il a ramené Thomas Muller et Mats Hummels très tard parce qu’il savait que nous étions en difficulté », a déclaré Babbel. “Pour moi, il était trop tard et il n’y a jamais eu qu’un plan A, il n’y a jamais eu de plan B.”

Pour Babbel, la sortie de l’Euro était très différente de l’exclusion de la Coupe du monde 2018.

« En 2018, nous sommes sortis parce que nous étions trop arrogants, nous avions une équipe de qualité mais nous ne respections pas la concurrence. Cette fois, je pouvais voir la peur dans ses yeux, il n’était pas sûr à 100% que nous puissions gagner quelque chose, il a peut-être dit les bonnes choses à certains moments, mais j’ai l’impression que la passion est partie », a déclaré Babbel. « Sur le papier, les signes étaient bons, contre l’Angleterre, nous avions sept vainqueurs de la Ligue des champions sur le terrain. La qualité des joueurs était là, mais trop de joueurs ne jouaient pas dans leur meilleure position.